عرض أزياء في المدينة المنورة ريعه لأطفال التوحد

أخبار الآن | السعودية - المدينة المنورة (يامن مصباح)

يبدو منظرُ فتاةٍ سعودية تسيرُ على منصةِ عرض الازياء غيرَ مألوفٍ في مجتمعٍ يوسمُ بالمحافظ ..الا ان سعودياتٍ عدة امتهنَ عرضَ الازياء لتبرزَ منهنَ اسماءٌ لامعة في هذا المجال ... تحدينَ جميعَ المصاعب التي قد تواجهُ أيَ فتاةٍ تعشقُ مهنة تعدُ من اكثرِ المهن جمالا ورقيا.. ففي المدينة المنورة شاركنَ مجموعة من الشابات في عرضِ ازياءٍ فريدٍ من نوعه يعودُ ريعهُ الى اطفالِ التوحد وذلك َمن خلالِ إطلاقِ حملةِ التقييم الإلكتروني الشامل التي تستهدفُ أطفالَ التوحد

سعوديات فاتنات وواثقات بأنفسهن داعبت مهنة عروض الازياء مخيلتهن منذ الصغر فلم يستسلمن ...

قتالت وجدان .. عارضة ازياء سعودية

انا عندي شغف للفاشن والميك اب ،انواع الاقمشة كيفية اختيار الملابس هذه الاشياء كل شابة وسيده تهتم يكون مظهرها جميل..

أما حنان حسين الاعلامية فقالت

البنت السعودية مو غريب عليها انها تأدي اداء مثل هذا او تكون لها امكانيات بهذه الطريقة..

بتو عارضة ازياء سعودية ،عشقت عروض الازياء ، تحلم منذ صغرها بان تسير على منصة العرض بقوامها الرشيق بينما جسدها يداعب الفستان يمينا ويسارا .. وها هو الحلم تحقق ..

تقول بتو .. عارضة ازياء سعودية

حسيت اني قوية اقدر اعتمد على نفسي .. اعمل الشيء الذي احبه ، اقدر اشتغل على نفسي واوصل للطموح الذي احلم به واتمناه..

بينما قال عادل بابكير وهو اعلامي سعودي

تجربة جريئة وجميلة جدا من الشابات السعوديات ،طبعا بناتنا السعوديات اقتحموا كافة المجالات المتنوعة ..واثبتوا فيها قدراتهم العالية وحققوا نجاح رهيب وليس غريب عليهم الان ان يدخلوا عروض الازياء

تضيف حنان حسين

فعلا ..ندخل هذا المجال وصار عندنا مصممات ومخرجات وممثلات ومخترعات ورسامات وماشاء الله البنت السعودية قدرت انها تدخل جميع المجالات وبقوة ..

أما شفا وهي ميك اب ارتست فتقول

كل مودل بنحاول نحط لها ميك اب يتناسب مع لون بشرتها ..اليوم هنا المودل برونيه وسمراء بشرتها ،استعملت معها الالوان الي مافيها لايت كثير واستعملت الالوان الداكنه مثل الزيتي والبني والبرونزي الي تتناسب مع بشرتها ومع الفاشن الي سوف ترتديه..

الفتيات هنا يشاركن اليوم في عمل خيري يعود ريعه الى اطفال التوحد ...

بينما قال د/ عبدالعزيز الحافظي .. سفير النوايا الحسنه وممثل مركز طارق للتوحد

اطفال التوحد جزء من فلذات اكبادنا ولابد الشخص منا يتوجه سواء رجال الاعمال او الشخصيات الاجتماعية او سيدات الاعمال هذه بادرة جيدة منا بأن نهتم بأطفالنا بكل فئاتهم..

بحركة رشيقة تخطو بها هنا عارضات الازياء بقدهن النحيل وهن يتخايلن على خشبة المسرح في ازياء مغزولة بالأحلام ، تحدين جميع المصاعب التي قد تواجه أي فتاة تعشق مهنة تعد من اكثر المهن جمالا ورقيا ولكنها من اكثر المهن صعوبة لما فيها من قواعد صارمة ومنافسات شرسه.

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