المرأة والشباب على رأس أجندة الأمم المتحدة 2030

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

في حديثه عن أجندة الأمم المتحدة 2030، قال الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور عبد السلام سيد أحمد، قال لأخبار الآن إن أبرز الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة في أجندة 2030، هي قضايا حقوق الإنسان، ومنها تمكين المرأة، وتعزيز المشاركة الشبابية، والإستخدام الرشيد بالنسبة للموارد الطبيعية؛ وأكد سيد أحمد إلى أن الأهداف الموضوعة، تؤدي دورا كبير في تطوير وتنمية الإنسان والمجتمعات، بما يحافظ على حقوقها كاملة.

يقول الدكتور عبد الباسط سيد أحمد لأخبار الآن: "أجندة 2030 تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، ووضعت 17 هدف من أجل التنمية المستدامة، محاولة منها إلى تطوير الإنسان وتنميته، والتوازن في استخدام الموارد وغير ذلك، وهناك مسائل أخرى تتعلق بتمكين المرأة والسيطرة على المناخ، من هذه الأهداف ونحن كمفوضية تعمل في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمة أجندة 2030 أشارت إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبار أنها تشكل أرضية مناسبة للعمل على أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي نحن نسعى حتى مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات على أن تأخذ قضايا حقوق الإنسان بالإعتبار عند تطبيق أهداف التنمية المستدامة، هناك أيضا موضوع المشاركة الشبابية والإستخدام الرشيد بالنسبة للموارد الطبيعية وغيرها من القضايا".

المزيد:

مسؤول أممي لأخبار الآن: تطور عربي إيجابي في مجال حقوق المرأة



