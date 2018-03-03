مسؤول بداعش قر بالعلاقة بين داعش والإخون

أخبار الآن | مصراتة - ليبيا (جمال لعريبي)

كشف المسؤول الشرعي السابق في تنظيم داعش العلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان وداعش، ودعم الإخوان، له بالمال والسلاح، وذلك قبل وأثناء احتلال داعش مدينة سرت.

في تسجيل مسرب لجلسات تحقيق معه من داخل سجنه فى مصراتة ، أكد المسؤول الشرعي السابق في تنظيم داعش الإرهابي فوزي بشير العياط الحسناوي عن تفاصيل ارتباط التنظيم مع غيره من التنظيمات قبل وأثناء سيطرته على مدينة سرت وعلى رأسها تنظيمي جماعة الاخوان المسلمين والليبية المقاتلة لتي دعمت تنظيم داعش بالاليات العسكرية و بالدعم المالي .

واعترف العياط المكنى بـ " أبو إسلام " ، بوجود علاقة مع جماعة الإخوان والجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى وان الهدف منها كان الاتفاق على محاربة قوات الجيش والشرطة سواء فى فترة اللجنة الامنية وكتيبة ثوار سرت وهي النواة الاولى للتنظيم فى المدينة

وأكد العياط الذي كان يحمل صفة قاضي الأحوال الشخصية في فرع التنظيم بسرت وهو الذي جلب بيعة البغدادي من العراق سنة 2014 في الاعترافات التي نقلتها اخبار الان بعدما تمكن

تمكن مراسل اخبار الآن من اللقاء به داخل احد السجون في مصراتة حيث شرح له كيفية تشكيل داعش في سرت و كيف بايع انصار الشريعة داعش في ليبيا

هذا كان جزء من كشف الحقائق لمن كان يقف وراء تنظيم داعش في سرت من كان يموله و يدعمه.

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