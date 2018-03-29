128 طفلاً وطفلة شاركوا في ملتقى الشارقة للأطفال العرب

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عقدت فعاليات ملتقى الشارقة للأطفال العرب فى دورته الـ 13، بداية الاسبوع الجاري وأقيم حفل الافتتاح بحضور الوفود العربية يوم الأحد 25 مارس في قصر الثقافة بالشارقة



، تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وشارك فى الملتقى الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مايقارب 128 طفلاً وطفلة من 11 دولة عربية، منهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بدولة الإمارات ومراكز الأطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات.

وأفادت أطفال الشارقة بأنها مازالت على تواصل مع الأطفال المشاركين فى الملتقى منذ عام 1995، وأن العديد من الأطفال المشاركين فى الملتقى - منذ انطلاق دورته الأولى- مازالوا على تواصل مع بعضهم البعض، وعدد كبير منهم يشغل مناصب مميزة ويساهمون فى مجتمعهم من خلال القطاعات التى يعملون فيها مثل: الطب والإعلام والهندسة والإدارة الحكومية، مما يدل على دور الملتقى فى غرس القيم النبيلة التى تحثهم على النجاح للارتقاء بأوطانهم.

وحول أهمية الملتقى قالت عائشة على الكعبى، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى: "يستمر الملتقى فى بناء أجيال ناجحة تساهم بقوة فى نهضة أوطانها، حيث عمل منذ عام 1995 على صقل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وبناء الروابط بينهم وبين أشقائهم العرب. ويعتبر أطفال الملتقيات السابقة هم خير مثال على نجاح الملتقيات.

يذكر أن الدورة الـ 13 للملتقى تحمل شعار "اسمعونا... نحن المستقبل"، والذى رفعه الأطفال منذ انطلاق الدورة السابقة 2016، وتكراره لتأكيد ندائهم إلى صناع القرار فى العالم العربى لتوجيه خططهم المستقبلية نحو تمكين الجيل الجديد من العلوم بمعطياتها الحديثة، ومتطلّباتها العصرية ومهاراتها التقنية، المحفزة على التفكير والابتكار والإبداع، حيث يعبر الأطفال عن حقهم فى حياة آمنة ومستقرة وفى اكتساب العلم والمعرفة التى تؤهلهم للمستقبل. وتهدف إلى غرس الاعتزاز فى نفوس الأطفال العرب بانتمائهم إلى أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة ومتميزة، وتعريف الأطفال العرب بدولة الإمارات واطلاعهم على منجزاتها الحضارية ودور المؤسسين، وإبراز مواهب الأطفال العرب وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز حق الطفل العربى فى التعبير عن نفسه وطموحاته، بالإضافة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الأطفال العرب.

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