عراقيون يعيدون بناء مادمره داعش

أخبار الآن | العراق - بغداد (أحمد كريم)

جماعات داعش الارهابية دمرت الكثير من المناطق في العراق بمعارك خاسرة لكن المواطنين بجهد شخصي وبتعاون المنظمات الحكومية والتطوعية يعيدون بناء مادمرته الهمجية شيئا فشيئا.

لايعرف ذاك الطفل ما الذي تعنيه الطائفيه هنا يحتفل العراقيون بعاصمتهم بربيع خال من الارهاب اربع سنوات مضت والمواطنون يقولون حقبة وانتهت

ويقول احد المواطنين المتجولين بالمكان جواد العبودي :

الحمد لله بعد ماتخلص العراق من العصابات الاجرامية اثبت العراقيون انهم اصحاب ارادة وقوة بدحر عصابات الشر

اما وفاء علي فتضيف :

ممكن يعود العراق الى سابق عهده اذا اتحد الشعب العراقي نستطيع ان نغير من هذه الازمة ممكن ان نكون افضل واقوى

كما تاكد شيماء يوسف انه :

مهما حدث سوف يتغير الوضع نعود افضل من السابق

على بعد بضع كيلو مترات من شارع ابو نؤاس توجد الكرادة منطقة تجارية كان اخر استهداف لها قبل عام من الان بسيارة مفخخة شواخص التدمير تغيرت لتحل محلها خطوات جديده بإعادة الاعمار في الموصل هدمت اسوار الجامعة هذا على مدى همجية الارهاب اعيد بنائها لتمول الموصليين بعلمها من جديد

المسيحيون هم الاخرون تعرضت كنائسهم للهدم والسرقة كما حدث للطوائف والديانات الاخرى فقالوا ان الوحدة سبيل الخلاص

اما رئيس كاريتاس العراق شليمون وردوني يدعون الناس الى التلاحم والمحبة فيقول :

على كل واحد منا ان يزرع المحبة والسلام والتفاهم بين الجميع نحن كلنا للعراق لان التدين يعني ان نكون امينين للعراق العظيم ان نكون دوما نحو التقدم في بلدنا

كما يضيف اسامة رحيم

كشعب عراقي طيب وبسيط نتوحد ونقضي على جميع المشاكل

بحسب خبراء الامن الدمار والخراب هو المبدأ الذي ارادت داعش من خلاله اثبات هويتها والسلام والحب هو المبدأ المختار للعراقيين لانقاذ الحضارة.

اقرأ أيضا:

قناصة داعش الأجانب تلذذوا بقنص أهالي الموصل