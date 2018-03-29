إحتياطات قبل الخضوع لجلسات تخسيس الجسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تنوعت طرق التخسيس وانقاص الوزن الزائد فمنها ما يتم الاعتماد فيها على اتباع نظام غذائى محدد السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية ومنها ما يتم الاعتماد فيها على جراحات السمنة وهناك ايضاً طرق انقاص الوزن الزائد عن طريق التخسيس الموضعى

تنزعج الكثير السيدات بعدم تناسق الجسم حتى بعد ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي

ومن هنا جاءت فكرة جلسات التخسيس الموضوعية التى تركز على مناطق تجمع الدهون خصوصا الأرداف والبطن والذراعين.

ألتقينا بأخصائية البشرة لينا فندي و تتحدثت عن أجهزة التخسيس وأفادتنا بالتالي :

أجهزة التخسيس كثيرة وانتشرت منذ سنوات

تختلف مدة الجلسة وعدد الجلسات باختلاف حجم المنطقة، وكمية الدهون ونوع الجهاز، ففي بعض الأحيان نكتفي بنصف ساعة، وفي أحيان أخرى قد تمتد لمدة ساعة، كما يختلف عدد المرات تبعا لنفس العوامل، فهناك بعض الأجهزة تستخدم مرتين أسبوعيا، وأخرى مرة كل أسبوعين، ويبدأ الإنسان بالشعور بالتحسن بعد الجلسة الثانية أو الثالثة عادة، ويحتاج الشخص من 8-12 جلسة.

وهناك أجهزه تقوم بتوصيل موجات صوتية لأماكن الدهون بترددات صوتية عالية، فيقوم بعمل اهتزازات على جدار الخلايا الدهنية وتزويد درجة حرارة الخلية حتى تطرد الدهون من الجسم، وهو جهاز آمن جدا ولا يؤثر على الخلايا المحيطة بالجسم ، ولكن فى حالة تناول الأطعمة الدسمة مرة أخرى أو عدم اتباع نظام غذائى صحى يعود الجسم مرة أخرى للسمنة.

وهناك جهاز تفتيت الدهون بالتجميد، فكرته هى تعرض الخلايا الدهنية لدرجة حرارة تحت الصفر وتقريبا على درجة 10 تحت الصفر، فتقوم بتفتيت الدهون، ومن استخداماته الأخرى أنه يساعد على شد الجلد وتجنب الترهلات.

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