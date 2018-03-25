إنطلاق مهرجان موسيقى الجاز بجده

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أنطلق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يومي الخميس والجمعة الماضيين بحديقة جمان مهرجان موسيقى الجاز العالمية

الذي ضم مشاركة 10 من نخبة نجوم الجاز في العالم ممن حصدوا جوائز عالمية في هذا الفن في خطوة تهدف من خلالها الهيئة العامة للترفيه إلى تنويع المحتوى المقدم للجمهور السعودي بمختلف أطيافه وفئاته فأعطت لمحبي هذا النوع من الفنون فرصة لحضور أكبر مهرجان لموسيقى الجاز يتم نظيمه في السعودية

ويأتي هذا المهرجان كثاني حفل يقام في السعودية بعد مهرجان الجاز الذي أقيم في مدينة الرياض في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي

وشهد الحفل الحالي حضور مميزا للعوائل والأفراد وأبرز الشخصيات المحبة لفن الجاز وحضر الحفل شربل روحانا أشهر عازف عود في الوطن العربي وهو مؤلف موسيقي اشتهر في التسيعنات بأسلوبه الجديد في عزف العود وتريو جبران المتخصص في عزف العود ومزجه مع موسيقى الجاز وكيني جاريت الذي وصفته نيويورك تايمز بأنه أكثر عازفي الساكسفون ألتو ابهارًا في عالم الجاز وضمن المشاركين أيضًاماكوي تانر وهو يعتبر من أهم وأبرز عازفي البيانو في عالم الجاز في القرن العشرين وإريك تروفاز الذي يمزج بين عناصر موسيقى الهيب هوب والروك بالإضافة الى فرقة ذي برايت سايد وهي فرقة جاز سعودية نشأت في جدة يؤدون المعزوفات المفضلة لفنانين الجازكما ضم المهرجان راوول مايدون و آل دي ميولا وأيضًا جيسي كوك الذي يشتهر بمزجه الفريد والمميز بين الجازالفلامينكو والموسيقى العالمية.

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