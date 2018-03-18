صالات السينما العراقية تفتح أبوابها بعد غياب طويل

أخبار الآن | العراق - بغداد - (أحمد كريم)

دور العرض السينمائية العراقية تشهد اقبالا كبيرا للمشاهدة والاستمتاع بالافلام التي تناسب جميع الفئات العمرية بحسب الاختيار فالسينما بنظر الرواد انسب الاماكن لتشاهد فلمك المفضل

صالاتُ السينما العراقية تفتحُ الابوابَ مجدداً لروادِها بعدَ غيابٍ دامَ طويلا اذ تعرضُ فيها افلامُ بإنتاج عراقي خالص فضلا عن الافلامِ الاجنبيةِ الحصريةِ محمد حدثنا عن فرحتِهِ بعودةِ السينما لسابقِ عهدِها

علق محمد حسام احد رواد السينما العراقية قائلا

احببنا تغير الاجواء في السينما افلام كثيرة ممتعة اتيت هنا لاتابع فلم جديد وحصري

توفرُ السينما بالنسبةِ لكثيرٍ من العراقيينَ اجواءً مناسبة ًلمشاهدةِ ما يحبونَهُ من افلام والتي كانوا يتمنوا اَن يشاهدوها في الشاشةِ الكبيرةِ منذ زمن طويل

وأضاف عيسى علاء الدين مدير دار عرض سينمائي

الاقبال جيد جدا تأتي للسينما جميع الفئات العمرية لدينا افلام متنوعة تناسب كل الفئات العمرية افلام اجنبية وعربية وحاليا هناك افلام عراقية اعادت للسينما العراقية رونقها

عندَ دخولِنا الى قاعاتِ السينما تفاجأنا بعددٍ كبير من المتلهفينَ للمشاهدةِ فأُعدّت هذه العودة مكافئة للوسط الفني العراقي.

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