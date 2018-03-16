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أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ببساطة  اذا  ابو بكر البغدادي  يدفع  بالآلاف من  مقاتليه الى  الموت  فيما هو لا يزال  مختبئا  و متواريا  عن  الأنظار .

اليوم  بعد  هزيمة  داعش يحاول فلول داعش في وادي شرق الفرات  انقاذ حياتهم من دون  جدوى  . و كزعيمهم  الفاشل تحول مقاتلو داعش الفاشلون  الى  مجرد  اشباح يرددون اغاني الخسارة  و الفشل ، فشل دوافعهم  و مخططاتهم  و فشل قائدهم . فلو كان  هذا  الوضع  الحقيقي اي اغنية تعتقدون انهم  يختارون لتجسيد واقعهم  المأساوي و كلمات اي اغنية تراها  ملائمة لاوضاعهم ؟

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#البغدادي #داعش #تقارير خاصة #سوريا #العراق #الارهاب

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