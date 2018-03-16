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ببساطة اذا ابو بكر البغدادي يدفع بالآلاف من مقاتليه الى الموت فيما هو لا يزال مختبئا و متواريا عن الأنظار .

اليوم بعد هزيمة داعش يحاول فلول داعش في وادي شرق الفرات انقاذ حياتهم من دون جدوى . و كزعيمهم الفاشل تحول مقاتلو داعش الفاشلون الى مجرد اشباح يرددون اغاني الخسارة و الفشل ، فشل دوافعهم و مخططاتهم و فشل قائدهم . فلو كان هذا الوضع الحقيقي اي اغنية تعتقدون انهم يختارون لتجسيد واقعهم المأساوي و كلمات اي اغنية تراها ملائمة لاوضاعهم ؟

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