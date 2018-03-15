أكبر معسكر منحوت في جبال حمرين لفلول داعش

أخبار الآن | جبال حمرين - العراق (وسام يوسف)

ما خلفهُ داعش لم يقتصر على تدميرِ البنى التحتية ومنازلِ المواطنين , بل حتى الطبيعة الجغرافية في العراق كان لها نصيبٌ من هذا الدمار الذي جلبه فلول التنظيم قبل هروبهم وبعده , إذ عثرت القواتُ العراقية المشتركة على أكبرِ معسكرٍ نحتهُ مسلحو التنظيم في جبالِ حمرين من جهةِ قضاءِ الحويجة شمال بغداد.



قد يكون هذا أكبرَ الأنفاقِ التي تم العثورُ عليها كونَهُ منحوتاً في جبال حمرين الواقعة شمالَ بغداد من جهةِ قضاء الحويجة , هذا النفقُ الذي عثرت عليه القواتُ العراقية المشتركة ربما يقودُ الى أنفاقٍ أخرى بينما تستمرُ عملياتُ التفتيشِ عن فلول داعش في هذه المنطقة التي شهدت هزيمةَ التنظيم.

طولُ هذا النفق يبلغُ أكثرَ من أربعِ مئةِ مترٍ وهو مجهزٌ بالكهرباء ويحتوي على مخابئَ عدة مجهزةٍ بكافةِ مستلزماتِ الحياة , أما الجهةُ الثانية من النفق فتطلُ على بحيرةِ حمرين التي شهدت هي الأخرى عملياتِ مطاردةٍ لفلول داعش.

هذا النفقُ يمثلُ أحدَ التحوطاتِ التي أعدها داعش بعد أن تيقنَ بهزيمته خلال عملياتِ تحريرِ الحويجة فهو معسكرٌ كبير كان يأوي العشراتِ من مقاتلي التنظيم الإرهابي الى جانب كونِهِ نقطةَ إنطلاقٍ للقيام بعملياتِ تعرضٍ للمناطقِ المحررة.

القواتُ العراقية المشتركة مستمرةٌ في مطاردةِ فلولِ داعش ضمن هذا القاطعِ العسكري الذي شهد العديدَ من العملياتِ المسلحة التي نفذها بقايا التنظيم حيث كانوا يستفيدونَ من قرب هذه المنطقةِ التابعة لجبال حمرين من الطريقِ الدولي بين كركوك وبغداد.

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