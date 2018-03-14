مخابئ داعش في جبال حمرين تفضح دمار فلوله

أخبار الآن | حمرين - العراق (حسام الأحبابي)

كشفت مخابئ ومضافات عثرت عليها القوات الأمنية العراقية في جبال حمررين من جهة قضاء الحويجة جنوبي كركوك كشفت أدلة جديدة تقود الى المناطق والوجهات التي هرب اليها فلول التنظيم , كما أظهرت هذه المخابئ حجم الدمار الذي خلفه هؤلاء المسلحون في تلك المناطق.



فلول داعش كانوا هنا في هذا المخبأ قبل ساعات من وصول القوات العراقية إليه حيث يتم تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة لملاحقتهم, إذ يجري التحري في ما خلفوه وراءهم حيث تم العثور على أدلة تقود الى المتبقي منهم في هذه المناطق الواقعة ضمن جبال حمرين من جهة الحويجة شمال بغداد.

ملاحقةُ بقايا التنظيم تؤتي ثمارها بعد القبض على العشرات منهم و هو ما دعا القوات العراقية المشتركة للإستمرار بمطاردة من تبقى من هؤلاء الفلول الذين يحاول الكثير منهم التخفي بين جبال حمرين الممتدة بين محافظات ديالي وكركوك وصلاح الدين.

القوات العراقية المشتركة تستعين بطائرات الجيش العراقي وبقوات على الأرض من أجل البحث عن الأنفاق التي يحاول فلول داعش التحصن فيها وهو ما إستدعى في مرات عدة تدخلَ طائراتٍ خاصة من التحالف الدولي لقصف الكهوف التي تأويهم.

ما خلفه مسلحو داعش الفارون في مضافات جبال حمرين يظهرُ أن التنظيم كان متيقناً من هزيمته قبيل عمليات تحرير هذه المناطق حيث لم يعد أمام فلوله سوى اللوذُ بأرواحهم تاركين وراءهم كماً هائلاً من الأسلحة والموادِ اللوجيستية التي إستحوذت عليها القوات العراقية المشتركة منذ ثلاثةِ أيام فقط.

من بغداد د.هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة



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