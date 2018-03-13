دراسات ترجح إزالة مباني الموصل القديمة وبناءها من جديد

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

أكدت المستشارة في صنوقِ إعادةِ إعمارِ المدن المحررة من إحتلال داعش في العراق ماجدة السلمان أن الحكومةَ العراقية لن تعتمدَ فقط على الأموالِ الممنوحةِ من قِبلِ الدول المانحة لغرضِ إعمارِ المناطق التي شهدت عمليات مسلحة بل أن فتحَ بابَ الإستثمار سيكونُ لهُ أثرٌ كبيرٌ في سرعةِ إعادةِ تأهيلِ هذهِ المناطق.

السلمان ذكرت في تصريحٍ خاص لأخبارِ الآن أن الاموال التي تمَ التبرعُ بها من قبلِ الدول المانحة لن يتمَ تحويلها لحساباتِ الحكومة العراقية كمبالغ بل سيتمُ تنفيذ مشاريع مباشرة من قبلِ الدول التي مَنحت هذه الأموال.

و أضافت السلمان أنه لم يجر حتى الآن وضع خطط محددة لإعمار المدينة القديمة في الموصل نظراً للضرر الكبير الذي لحق بها لكن هناك مشروعاً قيد البحث لإعمار هذه المدينة المهمة بالنسبة للعراق و لأهالي الموصل خاصة , متوقعة أن تتم إزالة مبانيها بالكامل و إعادة إعمارها مجدداً.

و برغم مرور ثمانية أشهر على تحرير الموصل من إحتلال داعش ، مازال سكان هذه المدينة ينتظرون إعادة إعمارها.

و لم تعلن الحكومة العراقية حتى الآن عن أية تخصيصات لإعادة إعمار الموصل، ويقول المسؤولون العراقيون إن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب تكلف 88 مليار دولار وقد حصلت بغداد خلال مؤتمر الكويت على 30 مليار دولار على هيئة قروض ومشاريع.

و لا تزال هناك أربعون ألف دار مدمرة في الموصل , إضافة الى العشرات من المراكز والمباني المهدمة التي لم تعمر بعد فضلا عن أن حوالي 500 ألف موصلي لم يعودوا إلى مدينتهم حتى الآن.



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