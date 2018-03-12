أبوظبي تستضيف ألعاب "الأولمبياد الخاص" بمشاركة 1000 رياضي

اخبار الان -ابوظبي- الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب

افتتح المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص بأبوظبي الجلسة التعريفية عن الأولمبياد الخاص لذوي الهمم تتضمن شرح لأهم تفاصيل الحدث الرياضي والإنساني الأكبر في المنطقة.

تناولت الجلسة أبرز المحاور التعريفية والبرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة لدورة الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص، وتبعها صورة تذكارية للفرق الإماراتية المشاركة في دورة الألعاب الإقليمية مع معالي شما المزروعي وأعضاء من اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص.

سيكون هناك فرصة لعقد لقائات صحفية مع الحضور والمتحدثين الرسميين والرياضيين الإمارتيين، يعقبها حلقات تدريبية ضمن المعسكر التحضيري الخاص باللاعبين الإمارتيين في مدينة العين.

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