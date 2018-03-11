طبيب إماراتي نجح في الانضمام إلى أعرق مستشفى ألماني

أخبار الآن | هامبورغ - ألمانيا (يمان شواف)

تهتم دولة الإمارات العربية بتطوير كوادر إماراتية في شتى المجالات وذلك من خلال ابتعاثهم إلى دولة أوروبية، في ألمانيا العديد من الأطباء الإماراتيين منهم الدكتور عبد الله المحرمي يعمل في جراحة التجميل في أعرق المستشفيات الألمانية شارك في عملية جراحية خطيرة وزاد من مهاراته الجراحية.

في مستشفى هامبورغ والذي يعد من أعرق الجامعات الألمانية يعمل الطبيب الإماراتي عبد الله المحرمي، يختص المحرمي بجراحة التجميل والترميم أجرى نحو ٢٠٠ عملية جراحية وشارك بنحو ٤٠٠ عملية كمساعد أول يبذل كل جهده لينتهي من فحص البورد الألماني بنجاح ويعود ليقدم الفائدة لبلده.

من أبرز العمليات التي شارك بها وأخطرها عملية زرع جبهة لمريضة كانت تعاني من السرطان وبالرغم من خطورة العملية ودقتها إلا أن المحرمي نجح في المشاركة فيها وأكد أنه بات قادراً على إجراء هكذا عمليات بعد عودته لدولة الإمارات.

رئيس قسم الجراحة في مستشفى همبورغ عبر عن سعادته بالعمل مع الطبيب الإماراتي وأكد أن مشاركته في العمليات التي يتم إجراؤها في مستشفى همبورغ ستقدم له الفائدة والخبرة لينقلها إلى بلده.

يحلم المحرمي بالعودة إلى وطنه حاملاً معه العلم وخبرته في ألمانيا كي يسهم في تنشيط عجلة التطور السريع في بلده الإمارات سواء في البنية التحتية الطبية أو من خلال تدريبه كوادر إماراتية لتكون قادرة على إجراء عمليات نوعية.