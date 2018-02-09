جمعية انسان تفوق ولمسة انسانية للأيتام

أخبار الآن | الرياض - السعودية - عبدالله القرني - خاص



لرسم الابتسامة على وجوه اطفال جمعية انسان وجيل المستقبل وتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد في دراستهم قام الامير فيصل بن بندر أمير الرياض بتكريمهم بحفل اقيم على شرفهم.

رسم الابتسامة على وجوه اطفال جمعية انسان وجيل المستقبل وتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد في دراستهم قام بتكريمهم سمو الامير فيصل بن بندر أمير الرياض بحفل اقيم على شرفهم.



بلفتة أبوية إنسانية ، وبتحفيزٍ وحثٍ على الجد والإجتهاد . كرم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الطلبة المتفوقين من الأيتام الذين ترعاهم جمعية إنسان . وذلك تحت شعار تفوقكم فخرنا



وخلال مداخلة صاحب السمو قال :

انا مطمئن لدور الجمعية ومنهجها الواضح و بوجود مدراء جامعات منطقة الرياض لتحفيز الاطفل وتشجيعهم بمعية مجلس الادارة و لتأخذ الجمعية مكانتها ووضعها المناسب الذي يوافق توصيات سيدي خالد خادم الحرمين الشريفين

تم تكريم نحو (442) متفوقا ومتفوقة ، ممن حصلوا على درجات التفوق العلمي لمختلف المراحل

الدراسية ومراحل التعليم الجامعي ، إضافة لتكريم الملتحقات بمحو الأمية من الأرامل ،وذلك في كافة فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعا في محافظات منطقة الرياض

واضاف صالح بن عبد الله اليوسف :

حقيقة وضعنا في حيرة في اختيار الاشخاص المتميزون ففي السنوات الفارطة كنا نرفع معدل الدرجات من 95% لكن حاليا حصرناه بين 98% ومئة بالمئة وراينا ثمرة جهدنا في ازدياد عدد المنتسبين المتفوقين لهذة الجمعية .

جمعية انسان لرعاية الأيتام حققت معايير شهادة ربيز، التي تهتم بتحسين الشكل المؤسسي للمنظمة وتنمية مواردها البشرية وجودة مساهمتها للمجتمع المحيط . وساهمت الشهادة بالتحسين المستمر في الجمعية

وافاد احد الاطفال المكريمين

احب ان اشكر كل الذين ساهمو في هذا الحفل والله يعطيهم العافية

كم هو جميل أن ترسم الإبتسامة على محيا هؤلاء الأطفال وهذا مالمسناه من خلال تغطيتنا لحفل الجمعية . فغداً سيكون منهم المعلم والطبيب ورجل الأمن الذي يسهر على وطنه ويدافع عن أمنه

الجدير بالذكر دائماً مع جمعية إنسان أن مؤسس هذه الجمعية والداعم الأول لها هو خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز



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