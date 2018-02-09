"إيدك 2018" منصة دولية تعرض أحدث الأبحاث في طب الأسنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائبِ حاكم دبي، رئيس ِ هيئة الصحة في دبي، ينطلقُ مؤتمرُ الإماراتِ الدولي لطب الأسنان ومعرضُ طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2018» بدورته الثانيةِ والعشرين، والذي يُعدُ أكبرَ معرضٍ ومؤتمر متخص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والثاني عالمياً.

تستمر فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي (إيديك دبي2018 )

إذ يوفر الحدث الذي يُعدّ ثاني أكبر معرض على مستوى العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لمختصي الأسنان من مختلف أنحاء العالم منصة لمعرفة أحدث المستجدات، وجمع المعلومات والتواصل، ويُقدّم عرضاً رائعاَ لأحدث الاكتشافات العلمية أمام الشركات والجامعات والكليات من جميع أنحاء العالم، من خلال أوراق البحث العلمي والحالات الدراسية والندوات، والدورات التعليمية، وورش العمل المباشرة.

ويجتذب الحدث أعدادًا هائلة من الأطباء والمتخصصين.

ويقدم المعرض أحدث التقنيات لمجتمع طب الأسنان في المنطقة، حيث يعرض مجموعة متنوعة من منتجات طب الأسنان والمعدات والخدمات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة العملية والتفاعلية التي ستجرى على هامش المعرض.

ويعد مؤتمر ومعرض إيدك دبي اليوم منصة دولية لمناقشة الابتكارات الجديدة وأحدث الأبحاث في مجال طب الأسنان، مثل زراعة الأسنان، أمراض اللثة، طب أسنان الأطفال، تقويم الأسنان، الطب التجميلي.

اقرأ أيضا:

قصور الشرايين التاجية.. الأسباب وطرق العلاج