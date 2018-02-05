رفع المكافأة وزيادة فئات جائزة حمدان بن محمد للإبتكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، برفع المكافأة المالية وزيادة عدد فئات جائزة حمدان بن محمد للإبتكار في إدارة المشاريع، اعتبارا من النسخة الثانية للجائزة.

واعتمد مجلس أمناء الجائزة، رفع قيمة المكافأة بنسبة 29 في المئة، لتصل إلى مليونين و600 ألف درهم، واستحدث المجلس "الفئة الأكاديمية"، التي تشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، وجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع، وذلك بهدف إشراك الطلاب والأكاديميين والباحثين في هذا المجال.

وأعرب سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، عن شكره العميق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورعايته الكريمة للجائزة التي تهدف إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة في مجال إدارة المشاريع.

وأعلن سعادة مطر الطاير عن فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المشاركة في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، عبر الموقع http://www.hbmaipm.com، بدء من 5 فبراير وحتى 30 يونيو المقبل.

وتفصيلا، قالت ليلى فريدون عضو مجلس الأمناء وأمين عام جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع: إن الجائزة في دورتها الأولى لاقت إقبالاً كبيرا من حيث تحفيز العقول والقدرات والإمكانات المبدعة للأفراد والفرق والمؤسسات في مجال الابتكار في إدارة المشاريع، مما حفّزنا على توسيع المشاركات بها من حيث إضافة فئة "الأكاديمية"، وهي تتضمن "جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع" بقيمة 40 ألف دولار، وتهدف الى تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع، و"جائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الاكاديمية) بقيمة 40 ألف دولار أيضاً، وتهدف الى تشجيع تبني مبادئ إدارة المشاريع في المشاريع والعمل الاكاديمي، وذلك بهدف فتح المزيد من آفاق الجائزة واستقطاب المزيد من الأفكار المبتكرة لتعزيز أهداف الجائزة.

وأضافت: تم رفع قيمة جوائز الفئة الفردية من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل فائز، وتضم "أفضل مدير مشروع مبتكر" وفئة " أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر"، أما فئة الفرق والتي تضم فئة الفريق المبتكر، فقد تم رفع قيمة جائزتها من 40 ألف دولار إلى 80 ألف دولار، بينما الفئة الثالثة من الجائزة فهي للأفكار المبتكرة في المؤسسات، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 450 ألف دولار، وتنقسم إلى ثلاثة جوائز، الأولى جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع وقيمتها 100 ألف دولار، والثانية جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة البرامج بقيمة 150 ألف دولار، أما الجائزة الثالثة فهي للفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع بقيمة 200 ألف دولار.

وأشارت إلى أن القواعد والشروط العامة تتضمن أيضاً ضرورة التقديم للجائزة باللغة الإنجليزية نظرا لأنها جائزة عالمية، كما يجب تعيين شخص واحد كنقطة اتصال مسؤول عن التواصل بخصوص طلب التقدم، كما يمكن المشاركة بنفس المشروع والابتكار المستخدم في أكثر من فئة للجائزة في حال استوفى شروط التقدم للجائزة المعنية.

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