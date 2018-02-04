متحف الفيصل.. اهتمام بجمع نوادر المخطوطات والآثار الإسلامية

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (عبدالله القرني)

متحف الفيصل للفنّ العربي الإسلامي التابع لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، يبدأ باستقبال الزوار و يقدم نماذج من المجموعة الفنية وقطعاً تراثيةً نادرةً من الفنّ العربي الإسلامي، ويضم مجموعة من المصاحف المخطوطة والمطبوعة الفريدة التي يقتنيها المركز كمصاحف الأمصار.

في مكان ٍ واحد تنتقل بين عصور إسلامية . وتتجول بين ذكريات جميلة ، وحياة بسيطة . جُمعت بجهود المخلصين لإحياء التراث الإسلامي

يخبرنا د. مصباح بوزنيف - مدير إدراة المكتبات والمخطوطات قائلا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية يمتلك متحف حيث ينقسم الى قسمين حالياالمعروضات الموجودةفي المركزموزعة على قسمين القسم الاول يحتوي التحف والقطع الاثرية القديمة بتواريخ مختلفة والقسم الثاني يحتوي على جموعة كبيرة من المصاحف الشريفة بعضها مطبوع والبعض الاخر مخطوط وبتواريخ مختلفة

متحفٌ يقدمة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، تحت إسم متحف الفيصل اهتم بجمع نوادر المخطوطات والآثار الإسلامية

ويضيف د. مصباح بوزنيف - مدير إدراة المكتبات والمخطوطات القسم الاول العملات بعض العملات الاسلامية التي كانت تصك من الذهب والدينار الاسلامي بعضها يعود للعصر الاموي والعباسي والجزء الاخير يعود للدولة العثمانية اما القسم الثاني وهو يحتوي المتحف على مقتنيات متعددة ومتنوعة



مخطوطات وآثار إسلامية تعود إلى القرون الأولى في الإسلام . بينت لزائري المتحف مدى نهضة تلك العصور ، بالرغم من الإمكانات البسيطة التي كانت في حياتهم

ويذكر د. مصباح بوزنيف - مدير إدراة المكتبات والمخطوطات يعود كذلك تاريخ نسخها الى فترات زمنية بعيدة الى القرن الرابع الهجري ومنها الى القرن السادس وغيرها وقد كتبت على وسائل متعددة منها الورق او الرق (الجلود)

شغف المسلمين بكتابهم الذي جاء معجزة لنبينا محمد ، أشعل فيهم جمالاً فسرته مخطوطات مصاحفهم حتى تفنن رساموا تلك العصور في كتابة ورسم المصحف الشريف بأجمل الخطوط وأعذب الزخارف الإسلامية

عندما تتجول في متحف الفيصل فكأنك تجوب بلداناً إسلاميةً في عصورٍ وثقفات مختلفة . فالمكان حديث والزمان قديم . ورائحة الماضي الجميل تزين أرجاء المكان.

اقرأ أيضا:

السعودية تقصر العمل على مواطنيها في 12 مهنة