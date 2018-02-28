هل إستمعتم من قبل إلى موسيقى الروك الجزائرية؟

أخبار الآن | وهران - الجزائر (إسلام كموني)

استطاعت فرقة شبابية من الغرب الجزائري المزج بين موسيقى الديوان التقليدية وبعضِ الالات الموسيقية المعاصرة للوصول إلى موسيقى جديدة سُميت بموسيقى الروك الجزائرية.

جمعهم حب الموسيقى بالرغم من اختلاف كل واحد منهم عن الآخر في ذوقه الموسيقي، هذا ما يميز هذه الفرقة التي اختارت "سون انتردي" اسما لها، ومعناه الصوت الممنوع واستطاعوا أن يخرجوا نوعا موسيقيا جديدا يمزج بين موسيقى الديوان التقليدية مع بعض الآلات العصرية لتولد موسيقى الروك الجزائرية.

تعالج أغاني الفرقة الموسيقية الواقع الشبابي المعاش حيث يترجم هذا الواقع إلى كلمات وألحان تحمل في معانيها رسائل حب وسلام والاستفادة من تجارب الحياة.

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