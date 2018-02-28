دبي تستضيف مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمال لعريبي)

افتتحت الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا)، والذي يُنظم بالتعاون مع مدينة دبي للإنتاج،هذا الحدث العالمي الذي جمع تحت مظلته أكثر من 300 خبير من الإعلاميين والناشرين والصحفيين وصناعِ القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة من جميع أنحاءِ العالم للمشاركة في مجموعة جلسات النقاش المتخصصة تحت عنوان "خارطة طريق نحو التحول".

ويستضيف المؤتمر عدة جلسات حول منصات النشر المعاصرة والمحتوى والشؤون التجارية، ويهدف المؤتمر إلى تزويد الخبراء والمتخصصين في عالم النشر بفرصة مثالية لاستكشاف أحدث توجهات القطاع على المستوى الإقليمي والدولي، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

تجمع الفعالية نخبة الناشرين والصحفيين وصنّاع السياسات وغيرهم من الأطراف المعنية، كما تسعى إلى استقطاب وتعزيز المواهب المبتكرة الشابة في المنطقة، إضافة إلى تسليط الضوء على شركات الإعلام الجديد في ظل بروز المحتوى الرقمي، وهذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا) مع مؤسسة خارجية لاستضافة مؤتمره السنوي.

وفي كلمة وزير الذكاء الاصطناعي، أوضح معاليه أن الذكاء الاصطناعي كان مبعثاً للآمال والمخاوف في آن معاً في هذه الصناعة. وقال: "أنا لا أحمل أخباراً جيدة أو أخباراً سيئة، أريد فقط أن أشارككم بعض الحقائق ووجهات النظر حول التغيير. نحن نقف اليوم على مفترق طرق، البعض يحدوه الأمل، والآخر يستشعر الخوف من أن يصبح خارج الزمن. لكن علينا أن ندرك أن التغيير أمر هام للمستقبل".

وأضاف: "اعتاد القرّاء دائماً على القراءة، لكن مع ظهور شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، تغير أسلوب تقديم الأخبار وتغيرت كذلك العلاقة بين الناشر والقارئ، بينما أحدث 'سناب شات وبريسكوب' تغييراً كلياً في طريقة تقديم المحتوى. لكن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير أكبر وأعمق من الثورات الثلاث الأخرى؛ فمن خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، سيتم تخصيص الأخبار بشكل دائم لتلائم متطلبات كل قارئ".

يتعاون المبتكرون في القطاع الإعلامي مع الشركات التكنولوجية لإيجاد طرق ناجحة تساعد من خلالها الآلات الذكية على معالجة البيانات والمهام المؤتمتة الأخرى لتسهيل عمل الغرف الإخبارية.

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