في أفغانستان هل ينجح النساء في صنع سلام عجز عنه الرجال؟

أخبار الآن | كابول - أفغانستان - شافعي معلم أحمد



سفيرات السلام في أفغانستان منظمة نسائية شبابية تنظم حملات لتوعية المجتمع الأفغاني بأهمية نشر السلام والاستقرار ودور المرأة الفاعل في تحقيق ذلك. ولجذب الانتباه تجوب فتيات المنظمة بدراجاتهن شوارع المدن الكبيرة لا سيما كابول.

سفيرات السلام والامل بغد مشرق يسعين بكل اصرار لرفع الوعي في المجتمع فافغانستان تتعافى بهمة شبابها ونسائها من خلال تضافر الجهود والمبادرات

رؤيا رحيمي - ناشطة سلام أفغانية

"السلام لا يأتي عبر العنف، بل هناك طرق أخرى لإعادة الأمن والاستقرار كالحلول السياسية والمفاوضات، وكذلك الاجتماعات القبلية الافغانية التقليدية. لذا فإننا اليوم هنا لإحداث تغيير في كيفية البحث عن السلام. هدفنا هو توحيد صفوف الأفغانيين بحثا عن السلام والأمن معا، لأن السلام لا يتأتى بخوض المعارك اليومية.

وتعد مبادرة ركوب الدراجات الهوائية واحدة من المبادرات التي تقدم فكرة المشاركة بين افراد المجتمع ككل في البناء فلا فرق بين الرجال والنساء في نجاح البلاد

شفيقة صالحي - ناشطة من سفيرات السلام في أفغانستان

"الهدف الأول من ركوب الدراجات الهوائية في الشوارع هو توعية المجتمع الأفغاني بشأن بناء السلام، والهدف الثاني أن نجعل مجتمعها يتقبل فكرة المساواة بين الجنسين، وأن نظهر للعالم أن الشباب الأفغاني رجالا ونساء يمكن لهم أن يغيروا ملامح بلدهم ولا يُنقصنا سوى الدعم. وإن حصلنا على الدعم فإن افغانستان ستتغير إلى الأفضل. أفغانستان بحاجة إلى سلام شامل وتوحيد فئات الشعب وإذا ما حدث ذلك فسنتخطى كل العقبات. ولا اجمل من السلام الذي ينشده الجميع في افغانستان



خطيرة دريبي - ناشطة في سفيرات السلام في أفغانستان

"أحب العمل من أجل السلام،ولذلك فإننا نطلق برامج متعددة وجمعنا هذه الدراجات، نحن مجموعة كبيرة من الفتيات هدفنا هو تغير الرأي العام تجاه الشابات الأفغانيات ليس في المجتمع فحسب بل في العالم كله. وأود أن أذكركم بأن النساء في أفغانستان كن يلعبن دورا مهما في إيجاد الحلول لمشاكل البلاد وهذا واضح في تاريخنا. ومن خلال هذه المسيرة، ندعو جميع أطياف المجتمع لوضع خلافاتهم جانبا، مع علمنا بأنه ليس في إمكاننا افرادا او مجموعة حل المشاكل الأمنية بين ليلة وضحاها. ورسالتي إلى داعش وطالبان هي أننا مسلمون وحتى لو لم نكن مسلمين فإن ذلك لا يبرر قتلنا. يكفينا أننا بشر وليس لأي إنسان ان يتحكم بإنسان آخر.



الجميع ينشد السلام والامان والجميع تعب من الحرب فنحن شركاء الانسانية بالسلام

فهيمة محمدي - عضوة في سفيرات السلام في أفغانستان

"نحن سفيرات السلام هدفنا هو ايجاد وتحقيق جو من الانسجام في مجتمعنا وإيصال رسالة السلام إلى العالم من أفغانستان، فقد تعبنا من آلام الحرب، وأنهكنا انعدام الأمن والاطمئنان في مجتمعاتنا. لذا قررنا تأسيس هذه المنظمة التي لها فروع في روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا البيضاء وألمانيا وفرنسا. نريد أن نظهر للعالم أن الشباب الأفغاني يطمح إلى توطيد اركان السلام في بلاده.



اقرا ايضا: