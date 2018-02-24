اقتلاع ارهاب القاعدة في وادي المسيني بمساندة التحالف العربي

أخبار الآن | حضرموت - اليمن

استقبل اهالي مدينة حضرموت الانباء المفرحة التي قامت بها قوات النخبة الحضرمية بالتعاون مع قوات التحالف العربي بطرد واقتلاع شوكة ارهاب القاعدة من وادي المسيني ، واثنوا على التعاون القائم مع قوات النخبة مؤكدين على أهمية الامن والامان الذي يعيشه الان أبناء حضرموت وضواحيها ..

أشاد مواطنون يمنيون لأخبار الآن بما حققته قوات انخبة الحضرمية بمساندة قوات التحالف العربي في طرد القاعدة و القضاء على الارهاب في مدينتهم حضرموت وأن عملية التحرير اعطت املا لحضرموت والوطن عموما وبانه يمكن الوصول لنتائج جيدة من خلال وحدة الصف و الشعب اليمني

بالطبع نخبة حضرموت هؤلاء الاشاوس الذين بذلوا الغالي والثمين من أجل أمن واستقرار حضرموت ومن اجل أهالي حضرموت

فلقد استطاعت قوات النخبة الحضرمية من القضاء على الارهاب هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مجتمع الحضرمي والعربي بشكل كامل وعن طريق الدعم اللوجستي المقدم من قبل قوات التحالف العربي وعن طريق التدريبات التي تلقوها اثناء الالتحاق بالخدمة العسكرية و أضاف بعضهم أنه ليء في منتهى الجمال أن نشاهد قوات النخبة الحضرمية تسطتيع ان توقف هذا المد الارهابي لأفراد القاعدة في المدينة بعد كل هذه الفترة .

وعبر الاستاذ الجامعي و الطالب الجامعي و بائع الخضراوات و أصحاب المهن عن مدى سعادتهم بهذا الانجاز العظيم .

وكانت قوات النخبة الحضرمية قد تمكنت بمساندة ودعم من قبل قوات التحالف العربي من تطهير وادي المسيني الواقع إلى الغرب من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بشكل كامل من بقايا الجماعات الارهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة التي كانت تتحصن فيه عقب عملية عسكرية ناجحة قامت بها القوات صباح يوم الجمعة الماضي أطلق عليها عملية الفيصل.

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