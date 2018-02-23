عبق التاريخ يستحضره فنانو ومثقفو العراق بالمقاهي التراثية

أخبار الأن| بغداد - العراق (احمد كريم)

مقاهي بغداد الثقافية لا تشبه المقاهي الاخرى يتردد عليها خيرة الشعب العراقي من مثقفين , محامين , تجار و متقاعدين عسكريين وغيرهم منذ اكثرمن ستين سنة لتبادل اطراف الحديث في مواضع ثقافية تهم المجتمع, وتغذي الروح..



تعدُ المقاھي الشعبیة من المعالمِ الأثریةِ التي تؤرخُ جزءا من تاریخِ مدینةِ بغداد وتوثقُ بالصورِ والأدواتِ المستخدمةِ الموجودة فیھا الحیاة التي كان یعیشُھا البغدادیونَ على مدى مئةِ عامٍ تقریبا لتكونَ شاھدا حیا على ذلك.

ولمْ تكنْ ھذه المقاھي أماكنَ للراحةِ وقضاءِ وقت الفراغِ فحسب بل كانتْ ملتقىً لجمیعِ طبقاتِ المجتمع البغدادي تقامُ فیھا المجالسُ لحلِ المخاصماتِ والجلساتُ الأدبیةُ والمذاكراتُ الثقافیة.

فيما مضى كانت المقاهي وجهة للقادة , المثقفين اما حاليا نلتقي بالمتقاعين من مختلف المجلات مثلا جماعة القوات القوات الجوية نلتقي كل يوم جمعة.

ابو عماد احدُ روادِ المقاھي التراثیةِ استرجعَ لنا ذكریاتِ البغدادیینَ في خمسینیاتِ القرنِ الماضي

من خمسينيات القرن الماضي وانا اتردد على هذه المقهى احاديثنا كانت تقتصر على الدين والسياسة التي ام نكن نخوض فيها كثيرا , فبكل ركن تجلس مجموعة من اختصاصات مختلة مثل التجارو المحامين

ھذه المقاھي بنظرِهِ كانتْ و ما زالتِ الملتقى الاولَ للفنانینَ والمثقفینَ والباحثینَ عن الاجواءِ التراثیةِ لبغداد ففیھا استمتاعٌ واستذكارٌ لأھمِ المراحلِ الزمنیةِ التي مرتْ بھا بغدادُ المدورة.

من خيرة المقاهي الموجودة ببغداد هي خمسة حسن عزمي , العزاوي , الشهبندر, الزهاوي والبيروتي التى نتجمع فيها ونتبادل اطراف الحديث .

اینما نظرت تجدُ التراثَ من خلالِ الصورِ والتحفِ التي تملأ ارجاءَ المقاھي, فھي تختصرُ زمنا لطالما احتفى به العراقیون.

یحتضن شارع المتنبي ھذه المقاھي التراثیة روادھا من المثقفین وعشاق الاجواء الشعبیة تتنوع الاحادیث بین السیاسیة والاجتماعیة وبین الحنین للماضي الذھبي .

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