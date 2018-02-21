ريال مدريد يحقق حلم طفل لبناني مصاب بسرطان الدم

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (تريسي ابي انطون)

لفتة انسانية قام بها النادي الإسباني الملكي ريال مدريد، حين حقق أمنية الطفل حسين الذي يعاني من سرطان الدم، بتحقيق حلم حياته الأكبر بزيارة اسبانيا ورؤية اللاعبين.



إلى اسبانيا ذهب، ومع لاعبي ريال مدريد إلتقى، حلم حسين تحقق برؤية أبطال يحبهم ويشجعهم في زيارة خاطفة وسرية كما أرادها نادي ريال مدريد.

الوالد أخذ الإذن من مركز سرطان الأطفال، فحسين يعاني منذ 7 أشهر من سرطان الدم، ولكن تحقيق هذا الحلم جاء بمثابة علاج له.

اليوم عاد حسين ليأخذ جرعة دوائه، ويؤكد متابعو ملفه الصحي كم كانت مهمة هذه السفرة له وكم جرعة دعم ستقدم له.

يذكر أن حسين كان قد توجه برسالة تلفزيونية إلى نادي ريال للقاء نجومه الرياضيين، وقد ساهمت رابطة مشجعي ريال مدرير في لبنان في تحقيق هذا الحلم.

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