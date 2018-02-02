شاب من الرقة ينتج فيلما تعليميا لأطفال المخيمات

أخبار الآن | سوريا - مخيم عين عيسى (روناك شيخي)



لم تكن المعاناة والنزوح عائقا في وجه الشاب أحمد الذي نزح من الرقة واستقر به الحال في مخيم عين عيسى مع معداته البسيطة التي استطاع انقاذها من الحرب لينجز بها حلما كان يراوده منذ سنوات ويسعى لتوعية اطفال المخيم من خلال فلم تعليمي قام بتصويره وانتاجه بمفرده.

يقوم بتجهيز معداته المتواضعة كل يوم ويخرج لممارسة هوايته المفضلة الا وهي التصوير ، احمد نازح من مدينة الرقة عانا الكثير في ظل تنظيم داعش وهاهو الآن يحاول انجاز فلم تعليمي عن بعض الظواهر السلبية في المخيم.

نزحنا من الرقة وجئت الي المخيم من رمضان، احب التصوير وكنت ارغب أنجز شيء بالمخيم لأني فيما مضى لم اكن استطيع العمل بسبب تضيق داعش على الاعلام والتصوير، فقمت بإنجاز فلم قصير مدته سبعة عشر دقيقة

يعرض احمد ضمن فلمه قصة اطفال يمارسون بعض العادات السيئة ضمن المخيم ويسعى لتوعيتهم من خلال عرض تمثيلي مصور قصة الفلم هي عبارة عن طفلين موجودين هنا في المخيم وهم جيراني واذكياء جدا وساعدني والدهم، القصة تتحدث عن طفل وطفلة حيث أن الطفلة أصغر من أخيها وهو مشاكس جدا وغير نظيف هو سلبي بشكل عام استوحى احمد فكرة فلمه من فترة نزوحه من الرقة واقامته في المخيم ويحلم بدعم من اي جهة معنية ليطور عمله بشكل اكثر حرفية الهدف من القصة توعية الاطفال وايضا أبحث عن جهة تقوم بتبني الفلم ودعمي في التصوير ليس احمد الحالة الابداعية الوحيدة في هذا المخيم بل هناك مثله الكثير الذين ينتظرون الحصول على فرصة لتطوير مواهبهم وتحقيق احلامهم بعد سنوات من الظلم والحرمان في ظل حكم داعش







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