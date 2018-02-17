الطيران الشراعي في السعودية روح المغامرة و متعة التحليق

أخبار الآن | السعودية - جدة - (يامن مصباح)

لم تـَعُد هواياتُ ورياضات الشباب تكتفي بالأرض داخل نطاقات المدن ، بل أصبحت الآن تستهدف السماء والأفق ، ليَطيروا فوق المدن مصطحبين بجعبتهم كثيرا من الكاميرات الاحترافية لتصوير ما يشاهدونه من مناظر خلابة .. بدأ الطيران الشراعي بجدة في الانتقال من إطار الرياضة إلى مضمار الاستثمار ، بعد أن خاض مجموعة من الشبان السعوديين تلك التجربة، عن طريق شراء طائراتٍ شراعيةٍ خاصةٍ بهم يمارسون من خلالها هوايتهم ويستثمرونها في ذات الوقت بتأجيرها على هواة آخرين ..

بعض الشباب حول هوايته من الارض للسماء ، حينما راح يفتش عن طريقة للتحليق ومعانقة السماء ، فمنهم من راح لاقدم الهوايات عشقا وهي الطيران الشراعي ..وتحمل آلامها وقوتها وربط خيوطها ليطير بشراعه مسابقا الرياح ..ومنهم من احب طائرات الكابتر والمروحيات الطائرة ....في جده يجمع نادي سما الغربية للطيران هواة هذه الرياضة ..خاصة بعد ان سجلها الاتحاد السعودي كرياضة معتمده تقام من خلالها الكثير من المسابقات..

قال عبدالله السليماني ..مدير عام نادي سما الغربية للطيران

الانسان بطبعه يهوى الطيران سواء صغير او كبير ،حتى الاشخاص الذين خونهم قدراتهم في التحليق أيظا تلفت انتباهم الطائرات ويحلم في يوم ما يصعد على هذه الطائرات ويمارس هواية الطيران..

فقال أما سعد ابو راكان ... كابتن ومدرب طيران شراعي

والله فيها متعة ..واول ما يبدأ المتنزه بالطيران يبدأ يأخذ صور ولقطات بالكاميرا للأرض من فوق على الواجهة البحرية والاماكن العامة يكون المنظر جدا مختلف..

التحليق في سماء مدينة جدة بطائرة مكشوفة في رحلة ممتعة ومثيرة في آن واحد .. متدربا او راكبا .. استقطبت هذه الهواية عددا كبيرا من الشباب والشابات في السعودية المحبين والهاويين لها .. وفاء الوافي شابة سعودية انتابها شيئاُ من التردد والخوف قبل الصعود للطائرة .. ولكن بعد تجربتها وتحليقها عاليا في السماء شعرت بمتعة كادت تندم طوال حياتها لو لم تفعلها ...

قالت وفاء الوافي و هي مواطنه سعودية

طلعت فوق وحلقت بالسما بصراحة اندهشت تجربة جدا رائعة وشيء جميل وانصح كل واحد ما عاش التجربة ان يجربها..

بينما قال احمد الزهراني ..كابتن ومدرب طيران شراعي

الهواية حلم عند أي شخص وهذا الحلم زي أي احد حلمت بيه والحمدلله حققتو

أما سميرة عزيز المخرجة و الاعلامية السعودي فقالت

جدا سعيدة ومبسوطة بهذه التجربة التي لا توصف بجمال خوضها وجنون مغامرتها انها بالفعل شيء جدا جذاب ومغامرة لاتنسى..

جرب معنا روح المغامرة بأمان ..بهذه الكلمات سيستقبلك المدربون هنا ليأخدوك في رحلة بين السماء والارض بطائرة الجايروكابتر لتقوم من خلالها بتجربة التحليق لترى عروس البحر بشكل مختلف ..تحتاج فقط ان تكون صاحب قلب شجاع ..بعدها قد تقودك هذه التجربة الى الدخول في مرحلة عشق ابدي تدفعك الى تعلم الطيران الرياضي واكتشاف عالمه الخاص.

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