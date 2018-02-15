هل اختبرتم تاكسي النواعم في السودان؟

أخبارالان | الخرطوم - السودان - (سبأ سيف الدين)



اكتسب التنقل عبر سيارات الأجرة في السودان خصوصية فريدة بالنسبة للسيدات بعد ان انتشر في الآونة الاخيرة تاكسي نواعم وهي خدمة سيارة اجرة تقودها امرأة ،ظاهرة مثلت نجاحاً كبيراً لحواء السودانية واثارت الكثير من الجدل في ذات الوقت وجدير بالذكر أن النساء يقدن السيارات منذ العام ١٩٤٥ و لكن هذه المرة الموضوع مختلف فقد دخلن على خط مهنة هي اصلا للرجال .



لم تكن قيادة السيارة بالنسبة للمرأة السودانية تاريخياً خروجا عن المألوف بالرغم من تمسك المجتمع بأعراف وتقاليد تضع فوارق كبيرة بين الجنسيين لكن ثمة جديد جعل الامر يمتد لابعد من مجرد قيادة سيارة خاصة ، في هذا الطريق تنتظر سارة بسيارتها طلب سيارة اجرة عبر تطبيقا متخصص على هاتفها المحمول... امرأة تقود سيارة اجرة او تمسي في شوارع الخرطوم كيف تقبلها المجتمع وكيف وجدت نفسها في مهنة حصرية على الرجال)



سارة محمود سائقة سي تقول: الحمد لله انا مرتاحة كثيرا بهذا العمل زيادة للدخل الذي بفضله قمنا بوضع حلول كثيرة خاصة للبنات اللواتي يشتغلن لساعات متاخرة بالليل ويقطن بمناطق بعيدة وفي عملي هذا تلقيت تشجيع من طرف عائلتي للعمل فيه.

مجموعة من الفتيات والسيدات السودانيّات، بعضهن جامعيّات وربات منازل يقلن إن العمل في هذه المهنة وفر لهن ولأسرهن دخلا معتبرا، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات. فقد وجدن في هذه المهنة فرصة عمل مناسبة تتماشى مع دراستهن الجامعية ومسئولياتهن الاسرية



وتضيف سكينة موسي طالبة جامعية قائلة:عند تواجدي بالجامعة او البيت اقوم بتاجير سيارتي كدخل اضافي ليي

شاهيناز شازلي موظفة تعلق قائلة لم اكن اتخيل انني ساجمع مبلغا اضافيا زيادة على راتبي وراتب زوجي بتاجير سيارتي

ظاهرة وجدت الترحيب في اوسط المجتمع باعتبار انها اكثر أمانا لنقل السيدات والأطفال لاقتصارها على نقل السيدات والاطفال وعلى الرغم من القبول الواسع لها الا ان البعض يري فيها جوانب سلبية



من ناحية هي فكرة جديدة وجميلة , لكن من ناحية اخرى خوض المراة هذا المجال فيه مشاكل مثل المعاكسات مثلا

ظاهرة جديدة علينا بالسودان وانا ارفض جزئية ان المراة سائقة تاكسي



مئات السيدات أصبحن ينافسن الرجال في مهنة عرفت بخصوصيتها المرتبطة بآدم وجدن متسع من فرص العمل من خلال استخدام سياراتهن تاكسي عبر شركة توفر تطبيق لطلب سيارة الاجراة



وتخبرنا تسنيم ابراهيم مسؤول تطبيق نواعم لسيارات الأجرة في الشهور القليلة الاولى انضم الينا الكثير من المشاركات والاعداد في زيادة والخدمة لاقت استحسان وقبول التعاملين معانا بدليل ان المتعاملين الجدد بتوصيات من المتاملين السابقين معنا .



يذكر ان النساء في السودان بدأنا القيادة منذ فترة الاستعمار اذ تحظي المرأة في السودان منذ خمسينات القرن المنصرم بمشاركة واسعة في معظم مجالات العمل سياسية واجتماعية.

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