تقنية حقن البلازما مع الدهون الذاتيه للوجه والجسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تقنية طبية حديثه تتم بإضافة البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه مع الدهون الذاتيه لترميم البشرة

تستخدم تقنية حقن الدهون الذاتية مع البلازما في الوجه والجسم لعلاج العديد من مشكلات البشرة،

وقد ثبت نجاحها في علاج التجاعيد وتحفيز الكولاجين وإعادة حيوية البشرة ،

ألتقينا بأخصائي الجراحة التجميلية الطبيب شادي جابر وتحدث عن تقنية حقن البلازما مع الدهون الذاتية وأفادنا بالتالي :

يتم إضافة البلازما الغنية بالصفائح الدموية للدهون الذاتية لإطالة بقاء الخلايا الدهنية بالإضافة للنضارة التي تمنحها للبشرة

وتستخدم في حقن الدهون في جميع مناطق الجسم، الوجه، اليدين، الأرداف، حيث إن البلازما تطيل من فترة بقاء الدهون بالإضافة الى أنها تعطى نضارة إضافية.

من أكبر مميزات عملية حقن الدهون أنه يتم إعادة توزيع دهون الجسم من منظور جمالي ، حيث يتم شفط واستخلاص الدهون من مناطق الجسم التي تعاني من السمنة الموضعية وتراكم الدهون ،

ومن ثم إعادة حقنها في مناطق أخرى تعاني من نحافة وضمور و لزيادة حجم المناطق التي يتم نقل وحقن الدهون فيها.

يتم ذلك في جراحة واحدة فبعد استخراج الدهون يتم تصفيتها وترسيبها بطريقة معقمة بالكامل

ومن ثم قد يضاف إليها بعض المواد التي تزيد من حيوية الدهون مثل "بلازما غنية بالصفائح الدموية" ، ثم يتم حقنها في المناطق المطلوبة.

من الممكن والمتاح استخلاص الدهون من أي منطقة من جسم الإنسان ، ويعتمد ذلك في الأساس على رغبة الشخص الذي ستجرى له الجراحة وذلك بالتشاور مع طبيب جراحة التجميل، ومن أشهر تلك الأماكن : مناطق السمنة الموضعية في البطن والأجناب والأرداف والفخذين والذراعين والظهر والصدر وغيرها.

ويعتمد أيضا مكان حقن الدهون على رغبة المريض بالدرجة الأولى ، ومن أشهر تلك الأماكن : الوجه والثدي والأرداف وغيرها.

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