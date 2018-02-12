العمل التطوعي مظلة تجمع الشعوب

أخبار الآن | فوبرتال - ألمانيا - (يمان شواف)

"قلوب ڤوبرتال البيضاء" هو اسم فريق ڤوبرتال التطوعي الذين سيعمل كمنظمة خدمية تطوعية ينضوي تحتها متطوعون من كافة الجنسيات، إضافة إلى العمل التفاعلي التشاركي مع عدة منظمات وجمعيات خدمية واجتماعية، يضم خيرة الشباب من اللاجئين والمقيمين السوريين والعرب والأجانب والألمان.

في مدينة ڤوبرتال التقينا باسل شاب سوري يعمل ضمن فريق قلوب بيضاء التطوعي ... نرافق باسل لمنزله ريثما يحين موعد اجتماع الفريق، التحق باسل بالفريق مؤخراً وهو منظمة خدمية تطوعية ينضوي تحتها متطوعون من كافة الجنسيات.

يصحبنا إلى مكان مخصص لاجتماع المنظمة شبان وشابات سوريون وعرب وألمان جميعهم يجتمعون هنا لتقديم المساعدة والدعم لكل من يحتاجها في مدينة فوبرتال، عمار مؤسس فريق قلوب بيضاء يقول إنها مبادرة إنسانية اجتماعية ثقافية ترسخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي.

يضم الفريق ورشة عمل تضم شبان وشبابات سوريين وعرب وألمان لتقديم المساعدة والعون مجاناً، وينقسم الشباب إلى مجموعات كل مجموعة تضم فريقاً حسب قدرته على تقديم المساعدة أما جاسم العكلة وهو طباخ فإنه يقوم بجهد كبير في تقديم المساعدة لأغلب المنظمات الإنسانية في فوبرتال. مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الثقة والمحبة بين المواطنين واللاجئين وتسعى لان تكون فوبرتال مدينة مثالية يُحتذى بها بين المدن في التعايش المُشترك.

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