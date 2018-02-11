انتخابات العراق.. أزمة ثقة بين المواطن والمرشحين

أخبار الآن | بغداد - العراق

إحباط المواطن العراقي والفشل والدمار والخراب الذي تسببت به أحزاب السلطة الحاكمة، دفعت الكثير من المواطنين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة، وفق استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن العراقيين غير راضين بالعملية الانتخابية برمتها.

طوال السنواتِ الماضيةِ والمواطنُ العراقيُّ معلقٌ بامالِ الساسةِ ...احزابٌ كثيرةٌ شُكّلتْ وفقا للتقسيمِ المناطقي والمذهبي... وهياكلُ الدولةِ محاطةٌ بالفسادِ ...ومعَ قربِ العدِّ التنازلي لموعدِ الانتخاباتِ تتسابقُ الاحزابُ فيما بينها لاستقطابِ اصواتِ الناخبين ..المراقبون للشأنِ السياسي يرجحون ان نسبَ المشاركةِ في الانتخاباتِ ستكون متدنيةً وذلك لانقطاعِ اواصرَ الثقةِ بين المواطنِ والفئةِ الحاكمةِ.

وفقا للتقديرات والدراسات التي انجزت ستكون نسبة المشاركة بالانتخابات مابين 15و25 بالمئة وهذه نسبة قليلة جدا بالنسبة للانتخابات السابقة وقياسا لما يجب ان يكون عليه الوضع انا اتصور ان الناخب العراقي اليوم محبط ازاء الاداء السياسي المتواضع للكتل السياسية.

ويرى بعضُ المواطنينَ إن الاعوامَ السابقةَ كشفتْ عن زِيفِ الشعاراتِ والدعاياتِ التي تُرفعُ قبيلَ الانتخاباتِ فمن يصلُ الى كرسيِّ الحكمِ يختلف جذرياً عمن كانَ يرددُ وعودًا تذهبُ ادراجَ

الرياحِ مع دخولها في نفقِ المحاصصةِ والانشغالِ بالمصالحِ الفئويةِ فيما يرى اخرون ان الانتخاباتِ واجبٌ وطنيٌ وعلى المواطنِ ان يختارَ الخيارَ الاصحَ من بين زحمةِ التكتلاتِ السياسيةِ.

انتخب من ؟ الذي يجثم على صدورنا 14 عشر عاما هؤلاء الذين سرقو الاموال بسويسرا وفي لبنان وفي عمان اموال العراق تهرب ... على من انتخب .

من 2003 الى يومنا الحالي الانتخابات لم تقدم شيءا لنا انا كمواطن انتخب الوجوه الجديدة , البعيدة عن الطائفية.

برامجُ متشابهة ودعاياتٌ استمالية تأطرُ بشعاراتٍ تتناغمُ مع طموحِ الشارع العراقي.. طريقٌ يسلكُهُ المرشحون مع قربِ موعدِ الاقتراعِ فيما تشيرُ القراءاتُ الى اَن المواطنَ باتَ يرى

المشهدَ السياسيَّ نفقاً مظلماً تنعدمُ فيه الرؤيا ويلوحُ بعزوفٍ انتخابيٍ لفقدِهِ الثقة بمن تعاقبوا على حكمِهِ طوالَ سنين.

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