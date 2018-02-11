الطاعون يهدد الموصل بسبب جثث متفسخة قرب دجلة

أخبار الآن | الموصل - العراق خاص (وسام يوسف)

و أضاف رئيس لجنة إنتشال الجثث في دائرة بلديت الموصل دريد حازم انه لا يزال هناك الآلاف من جثث مسلحي داعش بالقرب من نهر دجلة مما ينذر بمخاطر صحية كبيرة نتيجة تفسخ هذه الجثث.

و أشار حازم في تصريحه لأخبار الآن أن الفرق البلدية لا تزال تقوم بأعمال البحث عن الجثث حيث تم إنتشال أكثر من ألفين و ست مائة جثة حتى الآن , بينما تشير السجلات الى وجود أكثر من تسعة آلاف جثة مفقودة يجري البحث عنها لانتشالها.

وعلى مدار الأشهر الماضية نقلت مئات الجثث في أكياس سوداء كبيرة , و يقول مسؤولون في جهاز الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى إنه من الصعوبة إدخال الآليات الثقيلة في الأزقة الضيقة , ما يضطر فرقة الإنقاذ إلى إستخدام المعدات البسيطة و الأيدي في الحفر و إخراج الجثث الأمر الذي يستلزم وقتاً و جهداً كبيرين.

ولتجنب دفن جثث مجهولة الهوية و إزدياد الأشخاص في عداد المفقودين يؤكد الدفاع المدني العراقي في الموصل أنه لا يعمل إلا بحضور أقارب قادرين على التعرف على جثث أبنائهم.

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