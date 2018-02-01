"صديق الزائر".. عربة مأكولات تروي قصة كفاح شاب يمني

أخبار الآن | اليمن - عدن - فيصل الذبحاني

شاب جامعي واجه تجربة النزوح بتحــدي معاناته و صنع عربة تبيع المأكولات و المشروبات على ساحل أبين في مدينة عدن , صديق الزائر عربة بامكانيات بسيطة تجوب الشوارع يوميا من الصباح حتى المساء يستمتع بها المارة و المشتريين و تؤمن دخل شهري للشاب صلاح ليكمل دراسته الجامعية قبل عام تقريباً كنت هنا وكنت اجلس بنفس هذا المكان في ساحل أبين أشاهد هذا البحر والناس العابرين من أمامي..

كل تفاصيل المكان بقيت كما هي دون تغيير باستثناء تفصيلين إثنين هذه الكراسي الأسمنتية والتي لم يكتمل بنائها وصلاح صلاح الشاب الذي عرفته قبل عام يدفع عربة أمامه ويبيع عليها ألعاب الأطفال وكانت في حينها تبدو عليه ملامح النزوح لم يقبل صلاح فكرة الإنكسار او الهزيمة ولا حتى التسليم بمرارة الواقع الذي هو فيه جراء نزوحه فقرر الخروج من دائرة التمني إلى مربع الفعل فعمل بكل جد واجتهاد واضعا نصب عينيه طموحه ليساعده على التحليق بعيداً فطور من مشروعه فمن عربة إلى توك توك اعاد تصميمه بنفسه ليتحول كما يقول إلى مول صديق الزائر وبكل فخر واعتزاز يرفض صلاح بيع عربته القديمة متباهيا بها فهي بدايته الأولى وهي من اكسبته محبة الناس لا يتمكن الفشل الا من الإنسان الضعيف وصلاح يرفض ان يكون ذلك الإنسان تحويل النزوح من معاناة إلى أمل يحتاج إلى إصرار وعزيمة وثقة كبيرة بالنفس وهذا ما فعله صلاح قهر النزوح وانتصر لنفسه



اقرا ايضا

قوات الشرعية اليمنية تحرر منطقة الكريفات شرق تعز