خالد الحربي أول منسق إعلامي كفيف عبر تويتر

أخبار الان | الرياض - المملكة العربية السعودية - (عبدالله القرني)

يبدو أن الإنسان حينما يفقد نعمة البصر تضيئ له الأقدار بصيرة قل نظيرها، ينطلق ليرسم ألوانه الدافئة في نفوس وعقول من تعثرت بهم الخطى نحو أهدافهم، خالد الحربي أول منسق اعلامي كفيف على تويتر برع بهمته ونشاطه وأطلق مبادرة لتحويل الكتب إلى لغة المكفوفين فاتحا المجال لمن فقدوا بصرهم بالولوج إلى عوالم الثقافة والابحار نحو نضج الفكر الانساني أينما كان.

لست ممن يرى الحياة بعينيه، فكل مافي جسدي يرى الحياة، هذا شعار خالد الحربي الذي أتى للحياة وهو يرى بعينيه ولكن سرعان ماتلاشى هذا النور من وهو في سن الخامسة، فبرهن للجميع بأن العيون التي لا ترى يفتح الله لها عيوناً وبصيرةً ترى بها الحياة بشكلٍ مختلف.

يخبرنا خالد قائلا: "من فقد بصره يمكن أن يكون أكثر إبداعا وتميز ونحن نعرف الكثير من المكفوفين وصلوا لاشياء مرة كبيرة، ممكن المبصرين ما وصلوا لها وبالعكس عندي ثقة بنفسي وأقول أنا أفضل من كثير من الناس هم مبصرون الحمدلله عايشين حياتنا ومكملين الجامعة، وأنا أدرس المجال الإعلامي وأمارس المجال نفسه ولي بصمات بهذا الشيء وأنا افتخر فيها وأفخر اني أنا شخص جالس أنجز وأخدم نفسي وديني ووطني".

"عيوني بحرفك" مبادرةٌ تبنى خالد مسؤوليتها وهي تهدف إلى تحويل الكتب والروايات وجميع المؤلفات الى طريقة برايل للمكفوفين، مهمةٌ صعبةٌ لخالد ولكن العزيمة والإصرار لتحقيق الأهداف سيجعل أحلام خالد تصارع المشقة حتى النجاح.

يحدثنا خالد عن المبادرة قائلا: "مبادرة عيوني بحرفك جاءت بعد ما شاهدت كثير من المعارض الدولية للكتاب التي تقام بالمملكة والامارات وغيرها من الدول العربية، بدونان نشاهد فائدة للمكفوفين أنهم يستفيدون من مثل المعارض والكتب والاصدرارات، فمثل هذا الكتاب حينما يكون مركونا في المعارض ماذا استفدت هل أنا جزء لايتجزأ من المجتمع أم لا، فإذا أنا جزء لا يتجزأ لماذا لا اتمتع أيضا بالمطالعة مع كتاب يكتب بلغة برايل أينما كنت فالمبادرة تحول أي كتاب مبصر للمبصرين إلى طريقة برايل للمكفوفين".

الظلام الذي تشكل في عيني خالد أطلق نوراً مضيئاً يرى الحياة بالأمل والتفاءل، والقوة التي يمتلكها أطلقت أعمالاً تسير في طريق النجاح وتخليد اسمه مع الفاعلين في المجتمع.

كم من إنسان يرى بعينيه ولكن بصيرته لا تجيد مشاهدة الحياة بالشكل الصحيح، فأن تكون مؤثراً وناجحاً لا بد أن ترى ببصيرتك قبل أن ترى ببصرك.

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