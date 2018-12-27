شباب تونسيون يتحدثون عن سبب مشاركتهم بالاحتجاجات

أخبار الآن | تونس - تونس ( خاص-أخبار الآن)

بعد إرتفاع مستويات البطالة في تونس وخروج احتجاجات شبابية بسببها, توجهنا للحديث الى شباب تونسيون عن تطلعاتهم و أسباب مشاركتهم في هذه الاحتجاجات, حيث تحدث شباب يحملون شهادات دراسية عليا عبر سكايب لأخبار الآن عن احلامهم في العمل وتأسيس حياة مستقلة.

وشهدت مدينة طبربة التونسية احتجاجات مطالبة بالتشغيل والتنمية توفي خلالها شخص في مواجهات مع قوات الامن.

ويؤجج التضخم الذي يغذيه خصوصاً تراجع قيمة الدينار والبطالة التي ما زالت فوق 15 في المائة، الاحتجاجات الاجتماعية التي أدت الى اعمال شغب في كانون الثاني 2018 في عدد من مدن البلاد.

هذا و شهدت مدينة القصرين التونسية وسط غرب البلاد احتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، وذلك على إثر وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي بعد إضرام النار في نفسه يوم الاثنين احتجاجا على تردي الأوضاع في القصرين. وأعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 13 شخصا في الاحتجاجات لقيامهم بعمليات تخريب, كما كشفت عن توقيف مشتبه به في قضية وفاة المصور الصحافي والتي وصفتها "بالغامضة".

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