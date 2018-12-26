عايدة آل خطاب.. أول أردنية في منصب سام في البلاد

أخبار الآن | معان - الأردن - (لانا عفانة)

تسلمت السيدة عايدة آل خطاب، منصب نائب رئيس مجلس محافظة معان في الاردن. كاميرا الآن توجهت الى المحافظة لتلتقيها وتتحدث معها بشأن المنصب الجديد، وعن تطلعاتها وآمالها.

اعايدة آل خطاب - أول أردنية تحصل على منصب نائب رئيس مجلس محافظة.

إلى محافظة معان جنوب العاصمة عمان .. اتجهنا باكرا، في رحلة نلتقي خلالها السيدة عايدة ال خطاب، والتي تسلمت منصب نائب رئيس مجلس محافظة معان، وهو الحدث الأول من نوعه لهكذا منصب على مستوى الأردن.

وفي بيتها ووسط عائلتها آثرت أن تخبرنا عن قصة تدرجها وصعودها في منصبها.

عايدة ل خطاب: "أول اشي بإرادة رب العالمين ومن ثم الحمد لله بقفة العائلة الصغيرة أول اشي بداية، ومن ثم العائلة الكبيرة الي هي أهلي وعشيرتي وربعي في معان. انا كعايدة الحمد لله ما في هديك الصعوبات، لانه عندما يكون لك دعم من بيتك ومجتمعك ومن العشيرة الكبيرة، فلن تكون هناك المعوقات التي تواجهها أي امرأة".

قبل تسلمها المنصب عملت ال خطاب في مجالات عدة، بعضها مكتبية وأخرى ميدانية، جلها في مجال التعليم، لكنها أفرغت للعمل في مجال الخدمة العامة مجالا أوسع، وهو ما أهلها لمنصبها هذا.

عايدة آل خطاب: "أنا كنت معلمة في وزارة التربية والتعلم، وومن م استلمت سكرتيرة ونائبة مديرة ومديرة مدرسة، ولمدة عشر سنوات، ومن ثم مشرفة تربوية، ومن ثم حصلت على الدرجة الخاصة من وزارة التربية والتعليم. أنا خلصت بكاليوريوس من الامعة الأردنية تربية وعلم نفس ومن ثم اخذت دبلوم عام بعد البكالوريوس".

وقبل محطتنا الأخيرة معها احلت ان تاخذنا في جولة في سوق معان القديم لتطلعنا على ارث مدينتها الثقافي.

وفي نظرة مستقبلية على منصبها الجديد، تطلعنا عن آخر المستجدات والمشاريع التي تعتزم العمل بها،

عايدة آل خطاب: "في نشاطات عدة، لكن من ضمن هذه النشاطات بالتعاون مع الجي أي زد، عملنا هذه المظلات في مدرسة ام الحكم الأساسية، والهدف نها استظلال الطلالب تحتها لانها منطقة صحراوية، سواء في الصيف او في الشتاء. ونطمح لمساعدة أبناء وبنات المحافظة. وقدمنا الى مطتب جلالة الملكة رايا العبد لله، لانشاء مشغل خياطة، لنساء محافظة معان.

طيب بالحديث عن تمكين المرأة هل أنتي اليوم راضية عن تمكين المرأة في المحافظة؟

ليس كل الرضى بالتأكيد، نحن لانزال في البداية، واقصد تمكينها من جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية ومن جميع النواحي".

المزيد:

سيدة أردنية تنظم حفل خيري لصالح اليمن