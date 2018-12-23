السترات الصفر يصرون على تحقيق مطالبهم في تظاهرات جديدة

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (خاص)

خرجت السترات الصفر للاحتجاج مجددا في شوارع العاصمة الفرنسية، بالرغم من اصلاحات الحكومة الاقتصادية، مطالبة برفع الحد الادنى للأجور و إلغاء الرسوم على الطبقة المتوسطة.

وعلى غرار العادة لم يبقى أصحاب السترات الصفر في مكان واحد هذه المرة، بل جابوا الشوراع الفرنسية في مظاهرات عرفت عنفا أقل من الأسابيع السابقة.

إحدى المتظاهرات تقول: "‏نريد أن تستمع الحكومة إلى انشغالاتنا، وأن تقوم بتحقيق مطالبنا، هذا أمر مهم بالنسبة لنا، حتى نشارك أيضا في القرار السياسي. نحن على مشارف الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، وبالرغم من الظروف الصعبة والعنف إلى اننا لن نتراجع عن التظاهر، ومستمرون في احتجاجاتنا لغاية تراجع الحكومة".

متظاهر آخر يقول:" لمن لم يفهموا بعد أهمية خروجنا في هذه الإحتجاجات. التظاهر أصبح ضرورة قصوى وعلى الحكومة ان تستمع الينا، بدل ان ترسل لنا الشرطة التي تتصدى لنا بقنابل الغاز المسيل للدموع".

مشارك في التظاهرات:" اعطينا موعد تجمع السترات الصفر بقصر فارساي، وكان هذا مجرد خطة تمويه، و ها نحن الان نجوب الشوارع البارسية للمطالبة مجددا بحقوقنا و الاصلاحات الاقتصادية".

متظاهرة:" نريد اصلاحات اقتصادية جذرية ورفع الحد الادنى للأجور و الغاء الرسوم المرتفعة، لاننا تعبنا من تدني مستوى المعيشة".

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