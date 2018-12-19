مؤسسة التراث العلمي عاصفة تهدد البغدادي وقد تقضي على داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

لم يعد داعش قادرا على إخفاء الصراع الداخلي الذي يدور داخل أروقته، ولا سيما بعد التسريبات التي يتولاها من باتوا يعرفون بمؤسسة التراث العلمي الذين يجاهرون بمعارضتهم للتنظيم وأحكامه وحتى ايديولوجيته.

الخبير في الجماعات المتشددة هشام الهاشمي شرح في حديث لأخبار الآن ماهية هذه المجموعة وسبب تمردها والأهم من كل ذلك خطرها على التنظيم.

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