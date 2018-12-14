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تفاؤل الشارع اليمني بنتائج محادثات السويد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

وأبدى مواطنون يمنيون تفاؤلهم بالإتفاق الذي تمخض بعد أسبوع من مشاورات السلام اليمنية ، بين ممثلي الحكومة الشرعية والإنقلابيين الحوثيين في السويد. 

وقالوا لأخبار الآن إنه من الضروري التوصل لأي اتفاق ، خصوصا بما يتعلق بتبادل الأسرى وفتح ِ ممرات إنسانية، كون الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد تـُحتم ذلك.

وفي الوقت الذي انتاب بعضهم التخوف من عودة مسلحي المليشيات الإنقلابية من السجون إلى القتال ، يرى آخرون أن الضغوط المحلية والدولية على الأطراف المتنازِّعة ، يدفع إلى مزيد من الإتفاقات وصولا إلى تسوية شاملة. 

 

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