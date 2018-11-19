ميليشيا مرتبطة بإيران متهمة باغتيال الغراوي في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (خاص)

إتهمت عائلة الناشط في إحتجاجات البصرة الشيخ وسام الغراوي الذي قـُتل بإطلاق النار عليه قرب منزله في المدينة إتهمت ميليشيات متنفذة ومدعومة من إيران بإغتياله.



و قال ناشطون في البصرة إن عملية إغتيال الشيخ وسام الغراوي في منطقة الموفقية وسط المدينة مرتبطة بمعلومات سابقة أفادت بنشر الحرس الثوري الايراني 31 إسماً من المتهمين بحرق القنصلية الإيرانية في البصرة.

ويعد الشيخ الغراوي من أبرز منسقي التظاهرات الاحتجاجية في البصرة وشارك في جميع التظاهرات بالمحافظة، كما توعد في آخر مشاركة له في التظاهرات بإصدار "فتوى للجهاد" ضد من وصفهم خلال الاحتجاجات بالمسؤولين الفاسدين.

في هذه الأثناء حذرت مصادر محلية في البصرة من أنّ أسماء نشطاء آخرين موجودة على قوائم التصفية الجسدية على خلفية إحراق القنصلية الايرانية, مضيفين أنهم يشعرون بتحرّكات مريبة حولهم وعمليات مراقبة وتتبع دائمة لتحرّكاتهم، بما في ذلك التجسّس على هواتفهم المحمولة.

وكان مسلّح بمسدّس مزود بكاتم للصوت قد أردى في سبتمبر الماضي الناشطة والحقوقية البارزة في محافظة البصرة سعاد العلي, وقالت مصادر أمنية حينها إن الحادثة جريمة ذات بعد جنائي ناجمة عن خلافات عائلية، لكنّ نشطاء محليين أكّدوا أنّ قتل العلي له علاقة بمواقفها ونشاطاتها ضمن احتجاجات البصرة إضافة الى نشطاء آخرين بينهم الشاب حيدر شاكر الذي إغتاله مسلحون أثناء عبوره الطريق قرب المستشفى التعليمي في البصرة.

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