ماهي مسؤولية الحكومة العراقية تجاه الاغتيالات الأخيرة؟

أخبار الآن | العراق - بغداد - (خاص)



فتحت وزارة الداخلية العراقية تحقيقا في اغتيال عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق تارا فارس في العاصمة العراقية و التي اثار اغتيالها قلقا شديدا في أوساط النشطاء و الحقوقيين و الشعب العراقي بشكل عام.



أخبار الآن استقصت آراء بعض النشطاء في الاغتيالات الأخيرة:

قالت هناء ادور رئيسة جمعية الامل العراقية: اغتيال تارا فارس الي كان الاخير في سلسلة حوادث طالت اغتيال ايضا الناشطة سعاد العلي في البصرة وقبله ايضا موت سيدات اعمال في مجال التجميل معروفتان في بغداد ايضا في شهر اب اثار القلق الشديد لدى الرأي العام العراقي وخاصتا بين الشابات باعتبار ان الاربع هؤلاء لهن نشاطهن المتميز في مجال عملهن سواء في مجال التجميل في مجال الموديل في الازياء او وصيفة جمال وايضا كناشطة في حقوق الانسان هذه قضاية اثارت القلق ومازاد ذلك من قلق ان هناك عدد من الناشطات استلما ايظا تهديدات مباشرة بالتصفية خلال الفترة الماضية ليضا بسبب مشاركاتهن يعني عدد من الناشطات ذولي الي اجاهم تهديد بما فيهم سعاد العلي انه كانو ناشطات ضمن تظاهرات البصرة ضمن احتجاجات البصرة واتهمن اتهامات باطلة وحتى التصريحات الي اجتي من الداخلية بمقتل سعاد العلي وبعد ان تقصينا وتحرينا بان الموضوع لايتعلق بالعائلة ابدا ولايتعلق بكون طليقهه اتهم طليقهه بالموضوع وهذا لاساس اله فبالتالي ان الموضوع ايضا بمقتل تارا بالظبط الي هي بوضح النهار ووضوح انه الشخص الي تقدم وقتلهه بالمسدس وفر هارب هذا يثير القلق خاصتا البنت لها تصريحات عديدة على الفديوات تؤكد انها لها حياتها الخاصة ان لها اهتمامه الخاص في انه هي الي تسلك السلوك الي تريده وماماذية احد يعني للاسف الشديد انها بنت مسالمة وكلهن اربعتهن نساء مسالمات لهن يعني قدراتهم في مجال عملهم واهتماماتهم الانسانية ايضا اهتمامات انسانية وهذا الموضوع يدلل دليل خطير ان فقدان الامن والانفلات الامني الحالي مؤشر خطير بالنسبة الى وجود النساء في المجال العام لهذه احنه الين كوله ان النساء في غيابهم عن المجال العام في الفضاء الاجتماعي او في الفضاء يعني المهني المعين هذا يؤدي الى تردي في اوضاع النساء اكثر واكثر وسيطرة وهيمنة عناصر الضلام على وضع العراق خاصتا قضية احنه ناكد بضرورة الجهات الامنية جهات العدالة ان تقتص وان تعلن نتائج تحقيقات شفافية امام الرائ العام لكي تطمن عوائل ولكي تطمن المجتمع العراقي ولكي تطمن ايضا جمهرة الناشطات الي يطلعا ان يمارسا نشاطهم بحيوية من اجل لصالح مجتمعهم ولصالح ايضا تقدم المرأؤ العراقية.

فيما قال رسلي المالكي: لاشك ان ماحدث سواء ان كانت القضية جنائية او قضية ارهابية او قضية مقصودة هو اثارة لحالة رعب بين اوساط الشباب في الفترة الاخيرة من ماجرى من عمليات اغتيال لكننا لازلنا بانتظار ما ستكشف عنه لجان التحقيق التي تخص عمليات الاغتيال الاخيرة التي حدثت والتي اثارت هذه الموجة من الجدل والتي استهدفت نساء على وجه الخصوص تصريحات السيد رئيس الوزراء اليوم حيدر العبادي بخصوص انها حدثت عمليات جنائية لاتبرد من ما نشعر به من تسائولات عديدة حول هذه الموجة من الاغتيالات لازلنا بانتظار التقرير النهائي الواضح الصريح لوزارة الداخلية بخصوص عمليات الاغتيال والتي حدثت مؤخرا وخصوصا ان العملية الاخيرة لاغتيال تارا فارس النجمة العراقية على المواقع التواصل بانها كانت عملية جريئة وعملية تحمل في طياتها الكثير من الاجرام الذي انعكس على الشارع العراقي.

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