المدارس تفتح أبوابها في الموصل من جديد

أخبار الآن | العراق - الموصل - (خاص)

استحدثت تربية محافظة نينوى 8 مدارس ابتدائية في الجانب الأيمن من الموصل .

وقال مدير تربية نينوى وحيد فريد ان الكوادر العاملة في تربية نينوى انتهت من استحداث وفتح مدارس ابتدائية للطلبة مع بدء استئناف الدوام داخل مناطق الزنجيلي والبورصة والمامون والاصلاح والرفاعي وتموز وحليلة والاقتصاديين..

وقال عمر أحمد وهو ولي أمر أحد الطلبة: "عندما أرى الأطفال يحملون الحقائب المدرسية وسط هذا الدمار الذي عاشته الموصل أرى أن هنالك أمل وأن هذه المدينة ممكن أن تتعافى من جراحها. بالإصرار والتعليم تعرف الأمم أنك تعلم أن البلاد وبالاصرار والتعليم تتقدم. حقيقة نحن سعداء وأعتقد حتى الاطفال سعداء بهذه العودة، يذكرني هذا المشهد بعودة الطلاب الى المدارس بالشاعر عبد الرزاق عبد الواحد عندما يقول على نينوى اسطورة بفمي تبقى حروفك يا أم الاساطيري، يا أخت آشور تبقى في مهابتها مهابت منك حتى اليوم تسبيني. فنتمنى أن يكون الواقع التعليمي بشكل أفضل ويكون عاما حافلا بالامن والأمان، بعيدا عن المعاناة من الحرب والتهجير".

نحتاج إلى الالتفاتة وأن يكون هناك فكر جديد، والتركيز على الجانب النفسي والتركيز على أفكار الاطفال، وهم بناة المستقبل، وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل بعيد عن التطرف الذي عشعش في هذه المدينة منذ سنوات، ونحتاج الى مناهج تعيد الثقة بالنفس وتفهم الجميع بأن الاديان جميعا هي أديان حب وسلام".

بينما قال المعلم حارث محمود: "استقبلنا عدد جيد من الطلاب وإلى الآن نستقبل العديد من التلاميذ، ونطلب من تربية نينوى أن تساعدنا بالكوادر التدريسية والمناهج في سد الحاجة في المنطقة القديمة، طبعا مدرسة المكاسب هي المدرسة الوحيدة في هذا القاطع، طبعا نسعى إلى زرع الفكر الجديد والتقدم في الحياة، ونجعل هذا الجيل جيد جدا لبناء البلد والموصل".



أما الطالب عبدالرحمن يحيى فقال: "الحمدلله عدت الى المدرسة واحلى من السابق عما كانت، وقت داعش مهدومة والان أفضل".

وقال الطالب باسل: "الآن أفضل من قبل".

أما بشار حازم مدير مدرسة المكاسب فقال: "إقبال جيد وشديد من تم فتح المدرسة في الشهر الثالث من العام المنصرم 2017-2018 كان عدد الطلاب نحو 300 طالب لانو كانت عودة الطلاب قليلة لكن حاليا صار الاقبال شديد والعدد الان من 1300-1100 وكانت فرحة كبيرة من الأهالي لعودة المدارس في هذه المنطقة وفتح مدرسة المكاسب واستقبلنا طلاب من 8 مناطق اخرى لا فقط من محلة المشاهدة من المناطق المحيطة ايضا لانو لا يوجودة مدارس وحاليا يتم إعادة التأهيل لها، في هذا العام الدراسي قبل أن نتجه الى المنهاج الدراسي بدينا بإلقاء المحاضرات للطلاب للننسيهم افكار داعش وبعدها نبدء بالمناهج الدراسية التي بها فقرات وجمل والتي تحث الطالب على حب الوطن ومحاربة الافكار التطرفية".

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