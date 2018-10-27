المدرب الوطني السعودي يرسم طريقه للنجاح

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (عبد الله القرني)

بالرغم من قرار الهيئة العامة لرعاية الشباب في السعودية بإلزام الأندية تعيين مدرب وطني كمساعد للمدرب الأجنبي، يعاني المدرب الوطني السعودي من ايجاد مكان له بين مدربي النخبة للدوري السعودي، لكن تبقى بعض الأسماء الواعدة ترسم طريقها للنجاح وبذل الأفضل لتحقيق ما عجز الكثيرين عنه ..



غاب المدرب السعودي عن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن حضر وبقوة مع منتخب الشباب السعودي، فحقق انتصارات في بطولة كأس آسيا، فتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد أن حقق انتصاراً مستحقاً على المنتخب الصيني.

أخبار الآن بحثت عن نماذج من المدربين السعوديين الذين يعملون على تأسيس الفئات السنية، مدرب رياضي سخر نفسه لتعليم أساسيات كرة القدم، يعمل معلماً للتربية الرياضية في الصباح واذا حلّ المساء، صبّ خبرات السنين لتعليم النشأ الجديد مهارات وأساسيات كرة القدم.

تنوعت تدريبات هذا المدرب بتنوع خبراته المختلفة، ونظراته على أبنائه المتدربين، نظرات توزيع المهام والإمكانيات حتى يضع كل متدرب في خانته المناسبة لينطلق لعالم كرة القدم.



أكبر الإنجازات التي حققها ويعبر عنها بكل فخر، عندما يتحدث عن نجوم تخرجوا على يديه وانضموا لأندية كبيرة. فأصبح هذا التعب والإجهاد مجرد ذكرى عابرة مع نجاح أبناءه اللاعبين.

المدرب السعودي يحتاج فقط الى أن يعطى الفرصة والثقة فهو يملك الخبرة والدراسة الأكاديمية التي تمنحه ذلك.

رؤية المملكة 2030 جاء في أهدافها في ما يخص الرياضة تطوير الرياضة السعودية والقفز بها لمصاف الدول العالمية وزيادة اعداد ممارسي الرياضة في المملكة.





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