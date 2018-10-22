دعم أمريكي مشروط لحكومة عبد المهدي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

كشفت مصادر في البرلمان العراقي أن واشنطن أوصلت رسالة الى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تتضمن شروطا لدعم حكومته أبرزها مدى الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران.



و أوضحت المصادر ذاتها لأخبار الآن أن الدعم الأميركي للعراق بات مشروطا بمدى إلتزام حكومة عبد المهدي في الأشهر الثلاثة الأولى بالملف الأمني والالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران ومقدار علاقته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

و كانت مصادر برلمانية عراقية كشفت أن هناك إتفاقات سياسية مع عبد المهدي لتقديم نصف التشكيلة الوزارية اذا لم يتمكن من إكمال تقديم جميع الحقائب الوزارية في الموعد المحدد يوم 24 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

و أوضحت المصادر المطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أن "رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يدرس اتفاقاً مع عدد من الكتل السياسية الداعمة له لتقديم نصف كابينته الوزارية، خلال المهلة الدستورية المتبقية له" مشيرة إلى أن "الاتفاق يصب بصالح الطرفين من خلال حصول الأول على ثقة البرلمان ومن ثم تمرير الكتل لمرشحيها".

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