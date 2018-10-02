العلاجات الحديثة لعلاج السمنة عند الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أشارت دراسة حديثة إلي أن الآثار النفسية السيئة التي تصيب الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن والسمنة تؤثر بالسلب على مستوى ودراستهم، كما تؤدي إلي بعض الإضطرابات السلوكية التي قد تتراكم لتتحول إلي مرحلة إكتئاب وإنعزال وإنطوائية في فترة المراهقة لشعورهم بغير رضي عن مظهرهم بشكل كامل وذلك يخص الفتيات بشكل أكبر نوعاً ما من الأولاد.

فما هي العلاجات الحديثة لعلاج السمنة عند الأطفال؟

تشكل السمنة أو البدانة عند الأطفال إحدى أهم وأخطر مشاكل العصر الصحية، فزيادة الوزن تسبب مضاعفات صحية كثيرة. إذ أظهرت الأبحاث الحديثة أن زيادة الوزن عند الأطفال قد تؤثر كذلك في قدراتهم العقلية والتحصيل العلمي.

وتعد السمنة عند الأطفال اضطراب يؤثر في الأطفال والمراهقين حيث يتجمع في جسم الطفل كمية زائدة من الدهون وينتج عن هذا زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعي الذي يناسب عمره وطوله. وترتبط السمنة بزيادة خطر اصابة الطفل بالاضطرابات الصحية المؤثرة غالباً في البالغين كالسكري , ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليستيرول. ومن العلاجات الحديثة للسمنة عند الأطفال هوا بالون المعده للأطفال

وهو يساعد على:

زيادة الشعور بالشبع وخسارة جزء كبير من الوزن الزائد خلال ستة أشهر، والتي يتم بعدها إزالة البالون من المعدة هذا الإجراء هو إجراء غير جراحي يساعد المرضى في خسارة الوزن دون الحاجة للخضوع لإجراء خطير. ولابد أن يخضع الطفل لحمية غذائية خاصة مع الإتفاق بأخصائي تغذية لتحقيق خسارة في الوزن في نفس الوقت.

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