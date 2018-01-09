المنتخب الليبي لذوي الهمم يحضر للفوز بالقاب جديدة

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا ( معتز الخريف)

إستعداداً للأولمبياد الأقليمي الخاص بأبوظبي لذوي الهمم ، يطمح المشاركون الليبيون رغم قلة الإمكانيات إلى تحقيق إنجازاتٍ وأرقامٍ جيدة خلال هذه المشاركة، إصرار رغم الإعاقة لتحقيق إنتصار لهم ولبلدهم.

بهذا المضمار. مضمارُ ألعاب القوى بالمدينة الرياضيةِ بطرابلس ، يتولى المُدرب شعبان أحمد تدريب لاعبين من ذوي الإعاقة في النطق والإعاقة السمعية ، هؤلاء اللاعبون الذين ينشطون في عدة رياضات كالعدو ورمي الجُلة يواصلون يومياً تدريباتهم بإجتهاد لتطوير ذاتهم في رياضاتهم متجاوزين بذلك حاجز العزلة الذي يمنع بعضهم من مواصلة حياته والمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج.

ولم يمنع شُح الإمكانيات اللاعب علاء وزملاؤه من مواصلة تدريباتهم التي تهدف لتمثيل مُشرف بالألعاب الأقليمية للأولمبياد الخاص التي ستحتضنها أبوظبي أواخر مارس من العام المقبل، فما إن إلتقيت مع هؤلاء اللاعبين إلا ولمست نبرة التحدي والعزيمة التي لم تكسرها أية ظروف.

سعى حثيث لحصد قلائد في المشاركة المقبلة التي تنتظر هؤلاء اللاعبين، أمر لن يكون صعباً ما إن توفرت الإمكانيات اللازمة.

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