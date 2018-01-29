إعادة افتتاح حلبة التزلج في نادي سيدات الشارقة

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

أعلن نادي سيدات الشارقة عن إعادة افتتاح حلبة التزلج على الجليد، 27 يناير الجاري، واعتباره يوماً مفتوحاً للتزلج تحت شعار «معنا يحلو التزلج»، مقدماً لعشاق رياضات التزلج على الجليد فرصة لممارسة هواياتهم بالنادي.

ووجه النادي الدعوة للأعضاء والضيوف للمشاركة في اليوم المفتوح، والاستمتاع بالبرنامج الخاص الذي أعده المجمع الرياضي للحضور، والذي يشمل باقة من عروض التزلج على الجليد، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المخصصة للأطفال، كما يقدم «كافيه التزلج» للزوار خيار التمتع من قائمة الطعام أو الركن بوفيه الوجبات السريعة. وتتميز حلبة التزلج بأنها الحلبة الوحيدة المخصصة حصرياً للسيدات على مستوى إمارة الشارقة، الأمر الذي جعلها وجهة بارزة على مدار 24 عاماً.

قالت علياء الهرمودي رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة، إنه تم إعادة افتتاح حلبة التزلج على الجليد بالنادي، والتي تتميز بأنها الوحيدة بالشارقة، والتي توفر الخصوصية للسيدات والفتيات لممارسة هذه الرياضة.

وأضافت الهرمودي، أن الحلبة تتسع إلى نحو 50-60 شخصاً في وقت واحد، وهي مفتوحة للفتيات من عمر 5 سنوات، والأولاد من عمر5-9 سنوات.

وأوضحت رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة،لقد قمنا بصيانة الحلبة، وأضفنا لها أحدث الأجهزة التشغيلية، وحدثنا شكل الحلبة ومرافقها، وأضفنا غرفة إسعافات أولية للحلبة، ونحن نرحب بجميع السيدات والأطفال في جميع أيام الأسبوع من السبت وحتى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً، وكذلك نوفر التدريب لجميع الفئات بإشراف مدربات متخصصات.

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