تيشيت.. عمق الصحراء الموريتانية مهددة بالضياع

أخبار الآن | تيشيت - موريتانيا - (أحمد بدي)

لوحة زاهية فى الصحراء هي مدينة تشيت رابعة المدن الأقدم فى موريتانيا تأسست المدينة مطلع القرن السادس الهجري ليبدأ نمط حياة آخر لم تألفه الصحراء المرتحلة أبدا بما عليها. جمعت هذه الأرض البكماء الحضارة المغربية بهمة ألبداة الرحل لتصبح جوهرة فى الصحراء.

مدينة تيشيت هذه مدينة قديمة جدا وعريقة ومعروفة تاريخيا بكثرة العلماء وتخرج منها الكثير العلماء على أيدي علمائها وكانت زاخرة بكنوز المعرفة والمحاظر التليدة . وسبق وأن ازدهرت في جميع المجالات وخاصة مجال تجارة القوافل

اليوم تتحنث المدينة فى عزلتها القهرية تواجه وأهلها الصحراء فى صمت. تبعد تيشيت عن أقرب المدن الكبرى 260 كلمترا فى طريق صحراوي ورغم بعد الشقة مازال أهل الأرض متمسكين بها مطلبهم الوحيد فك العزلة قبل أن تطمر الرمال العمياء هذا الكنز

في يومنا هذا أصبحت المدينة تعاني من عدة المشاكل بسبب العزلة التي خيمت على الكثير من جوانب الحياة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . فمن الناحية الاجتماعية هاجر الكثير من سكان هذه المدينة الى انحاء موريتانيا . فلا تكاد تجد مدينة موريتانية الى وفيها البعض من السكان تعود أصوله الى تيشيت . هذه العزلة اذا لم تفك عن هذه المدينة أخشى عليها أن تتحول من مدينة تاريخية الى مدينة أثرية

يصنف النمط العمراني لمدينة تشيت القديمة تراثا عالميا تجمع البيوت هنا حجارة تيشيت بأنواعها المختلفة بسعف النخيل وجذوعها المدينة المبنية من الحجارة حافظ أهلها على طريقتهم المميزة فى تشييد المنازل وجد المؤسسون فى الجبال المحيطة بالمدينة مصدرا للحجارة التى مازالت ترص كما كانت من قبل هؤلاء البنائين المهرة يتوارثون أسرار حجارة تيشيت التي لم تبح بها لسواهم لتمضي تسعة قرون على وضع أول حجر في المدينة.

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