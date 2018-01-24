مخترع سعودي ينافس على لقب أفضل مطور برامج في العالم

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - (خاص)

تأهل المخترع المهندس فوزان بن عبد العزيز القديري للمنافسة الدولية لمطوري البرامج في العالم " webby awards "، المقامة بنظام " I.O.S "، وذلك بمشاركته في فئة " Ware able "، لذا فهو مرشح لنيل أفضل مطور برامج عن هذه الفئة، ويشارك في هذه المسابقة العالمية أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، حيث تقوم لجنة التحكيم المكونة من كبار مسؤولي شركات التقنية حول العالم، مثل جوجل وأمازون وفيس بوك وغيرهم، بتقييم المترشحين والاختيار من بينهم للحصول على الجائزة، وسيكون ذلك في شهر آيار/مايو القادم، في مقر الجائزة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

جاء ترشيح المهندس فوزان بن عبد العزيز القديري لهذه الجائزة التي لا يتأهل لها إلا أكثر الأشخاص إبداعا في مجال البرمجة، وذلك لاختراعه الذي يتمثل في تصميم تطبيق يتحكم بصورة آلية في وضع نغمة رنين الهاتف المحمول، وذلك بين حالتي الصامت والرنين عن طريق استشعار نبضات القلب، وقد قال المهندس فوزان عن هذا الأمر : أنه من المعروف والمعتاد أن يقوم الإنسان بتحديد مستوى نغمة الهاتف المحمول بطريقة يدوية، بمعنى أنه إذا أراد الإنسان الذهاب إلى النوم فإنه يضع الهاتف المحمول على وضع الصامت، وعندما يستيقظ يقوم بوضعه على وضع الرنين، إلا أن هذا التطبيق الجديد يقوم بفعل هذا بطريقة آلية.

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