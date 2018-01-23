قائد عمليات نينوى: الموصل مستعدة لإجراء الإنتخابات المقبلة

أخبار الآن | الموصل - العراق خاص (حسام الأحبابي)

أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري أن كل الظروف ملائمة في مدينة الموصل لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة , مضيفاً في تصريح خاص لأخبار الآن أنه أبلغ مسؤولي الأمم المتحدة أن الموصل تتمتع بالأمان وهي مهيأة لإجراء العملية الإنتخابية.

وكان مساعدُ الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسة ميروسلاف ينتشه زار الموصل وإجتمع بقيادتيها الأمنية والحكومية للوقوف على واقع المدينة بعد تحريرها من إحتلال داعش وإمكانية إجراء الإنتخابات فيها.

وكان ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ أقر ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬إنتخاباته ‬بينها‭ ‬مواد‭ ‬تمنع‭ ‬ترشح‭ ‬ الأجنحة السلحة التابعة للأحزاب وعناصر‭ ‬من ‬‮‬الحشد‭ ‬الشعبي , و جرى إقرار التعديلات بعد تصويت أغلبية الحضور على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب من دون ‬توضيح‭ ‬نسب‭ ‬التصويت‭.



‬و جاء التصويت وسط دعوات من بعض الأحزاب الممثلة للمدن المحررة من إحتلال داعش لتأجيل الانتخابات حتى يتمكن الآلاف من النازحين من العودة الى ديارهم و ممارسة حقهم الإنتخابي.



وكانت المحكمة الإتحادية حسمت موعد إجراء الإنتخابات النيابية والمحلية في العراق يوم 12 آيار/مايو المقبل , وأكد بيان المحكمة ان تأجيل الإنتخاابت يتنافى مع المادة التي نص عليها الدستور العراقي والتي تقضي بإجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات.



هذا و أصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً بتحديد 12 آيار/مايو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات , من جهته تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالعمل على عودة النازحين مناطقهم.



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