أصحاب الكراسي المتحركة يتغلبون على الإعاقة بالأمل

أخبار الآن - وهران - الجزائر - وسام ملياني - خاص



تضم الجزائر على اتساع رقعتها الجغرافية وجمال ودفء ولاياتها العديد من الانجازات الراسخة في وجدان من عاش على ارضها او زارها الا أن الجمال الحقيقي يكمن في الانسان صانع الارادة والتحدي لكل معوقات الحياة ليؤكد من جديد على قدرته في البناء واستمرارية العطاء رغم التحديات الكثيرة التي يخوضها فالاعاقة الجسدية واحدة من التحديات التي تواجه العديد من اهلها لكن الارادة تصنع المعجزات.



تحصي الجزائرسنويا مايزيدمن 45 الف معاق جديد،وحسب الأرقام المقدمة من طرف الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان،فان عدد المعاقين في الجزائر قد بلغ 4 ملايين شخص معاق بنسبة 10بالمئة من تعدادالمجتمع الجزائري

يقول لنا درارأحمد / أمين الجمعيةالرياضية وهو لاعب كرة السلة على الكراسي



احم دشاب جزائري معاقاحركيا استطاع ان يكون نموذجا يحتذى به متجاوزا اعاقته نحو تحقيق طموحاته

وبما أن الرياضة تعترف بالتحديات بدلاعن الإعاقات فقد تمكن البعض من المعاقيين الممارسين للرياضات المكيفة في إطارهذه الجمعية من التألق وإحرازألقاباً ضمن منافسات وطنية

يعتبراحمد نموذجا للشاب الجزائري الذي يعاني من اعاقةجسديةجعل منهاحافزاللنجاح ليثبتوا بقوةان الاعاقةليست اعاقةالجسد وانمااعاقة الفكر والارادة



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